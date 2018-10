CRB : Madar Holding prend les rênes du Chabab

En difficultés financières qui lui ont posé d’énormes problèmes ces derniers temps, le Chabab de Belouizdad est en passe de respirer avec l’arrivée du groupe Madar Holding. En effet, cette entreprise étatique, venue au secours de ce club mythique au passé glorieux, est devenue actionnaire majoritaire du capital social de la SSPA/CR Belouizdad, après avoir acquis 67% des 75% des actions détenues par le Club sportif amateur (CSA), présidé par Karim Chetouf, comme annoncé samedi par les deux parties. Une bonne nouvelle pour tous les Belouizdadis, qui leur permet d’entrevoir une sortie de crise dans un tout proche avenir, avec une réorganisation générale qui permettra au Chabab dans un premier temps de sauver sa saison. Lui qui occupe au bout de la 11e journée la peu enviable place de lanterne rouge. En cédant 67% des 75% des actions qu'il détient dans le capital social de la SSPA/CRB à Madar Holding, le CSA/CRB rend un énorme service à la société par actions SSPA/CRB. Et donc à l’équipe professionnelle de football du Chabab. Avec cette démarche, et la cession de nombre de parts sociales du CSA, Madar Holding pourra restructurer le club et le doter des moyens nécessaires à son bon fonctionnement, avec l’espoir de veiller à son essor. Madar Holding et le CSA/CRB ont promis de faire tout ce qui est en leur possible et de conjuguer leurs efforts afin de remettre le Chabab sur les bons rails et surtout faire le maximum pour qu’il puisse se maintenir en Ligue 1-Mobilis. Le CRB doit absolument retrouver la place qui lui sied le mieux au sein du gotha du football algérien, ont déclaré MM. Charaf-Eddine Amara, président-directeur général de Madar Holding et Karim Chettouf, président du CSA/CRB. Pour rappel, le groupe Madar Holding est l'ex-Société nationale des tabacs et allumettes (SNTA), qui existe depuis 1963. Elle a été rebaptisée Madar Holding en 2017. Le CRB, un des clubs les plus titrés en Algérie, réussi ainsi une bonne opération qui devrait lui permettre de relever la tête. La semaine dernière, les membres de l'Assemblée générale du CSA/CRB, réunis en session extraordinaire, avaient déjà officialisé la cession de 47% des actions au groupe Madar Holding, avant de décider deux jours après de lui rajouter 20% supplémentaires pour devenir actionnaire majoritaire et prendre par conséquent les règnes de la Société sportive par actions SSPA/CRB.

Mohamed-Amine Azzouz