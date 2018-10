Au lendemain de la démission du président Ould-Zmirli : Le NAHD dans la tourmente

Sur une courbe ascendante depuis le début du championnat, le NA Hussein Dey, qui a épaté plus d'un la saison dernière, en terminant à la seconde place du classement, avec, en prime, un record d’invincibilité national, est en train de flancher. L'équipe a enregistré deux défaites, lors de ses deux dernières sorties.

Chose qui n'est pas arrivée au Nasria depuis belle lurette. Les poulains du coach Dziri se sont inclinés lors des derbies face au MCA (1-2) et au CRB (0-2). Durant l'exercice précédent, le NAHD s'était illustré lors des derbies de la capitale. Une situation qui n'a pas manqué de provoquer la colère des supporteurs des Sang et Or, qui s'en sont pris aux joueurs, notamment au lendemain de la défaite face au Chabab Belouizdad. Pourtant, la situation de l'équipe n'est pas aussi catastrophique que ça. Le NAHD pointe à la cinquième position du classement, à deux longueurs seulement du podium. Mécontent, le président du club, Bachir Ould-Zmirli, a annoncé sa démission, plongeant par la même le NAHD dans une situation de crise. «Pour ma part, l'aventure avec le NAHD, qui a commencé il y a huit ans maintenant, s’arrête là. Je n'ai plus envie de poursuivre. Je préfère laisser la place à quelqu'un d'autre. Ma décision est irrévocable», a-t-il déclaré. Malgré l'intervention de plusieurs personnes proches du club pour tenter de le dissuader, Ould-Zmirli, visiblement déçu, persiste et signe : «Je ne reviendrais pas. C'est une décision mûrement réfléchie. Elle n'a pas été prise sur le coup de la colère, comme on pourrait le penser. Aussi, je tiens à préciser que je suis prêt à céder mes actions gratuitement au prochain repreneur. C'est une promesse que je fais. Depuis mon arrivée au club, je n'ai ménagé aucun effort pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions possibles et la faire progresser. Aujourd'hui, l'heure est venue pour moi de quitter le navire.» Une décision qui inquiète fortement les joueurs et le staff technique, qui avaient vraiment confiance en leur président. «Nous espérons que le président revienne sur sa décision. Il y a un climat de confiance et de respect qui s'est installé entre les joueurs et Ould-Zmirli depuis le début. Il faut dire qu'il était toujours proche de l'équipe et faisait tout son possible pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions, afin qu'ils puissent se concentrer sur leur travail. Personnellement, je considère le départ d'Ould-Zmirli comme une grosse perte pour le NAHD. C'est pratiquement l'avis de tous les joueurs. Cela risque sérieusement de perturber l'équipe», a déclaré le défenseur central Hocine Laribi à la presse à l'occasion de la reprise des entraînement de l'équipe. De son côté, le staff technique a décidé de reprendre le travail avec l'équipe, malgré le flou qui règne au sein du club, afin de préparer le prochain match de championnat face à l'ESS. Cette rencontre, initialement reportée à une date ultérieure, pourrait bel et bien se tenir normalement le 30 octobre prochain, après le report des matchs de la 12e journée.

R. M.