Pour la fête nationale de son pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue tchèque

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue tchèque, Milos Zeman, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa disponibilité à poursuivre la promotion des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la République tchèque. «La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'heureuse opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux de progrès et de prospérité pour le peuple tchèque ami», souligne le Président Bouteflika, dans son message. «Je saisis cette agréable occasion pour me féliciter de la qualité de nos relations d'amitié et de coopération traditionnelles, et vous réaffirmer mon entière disponibilité à poursuivre, avec vous, leur promotion au bénéfice mutuel de nos deux peuples amis», ajoute le Chef de l'État.