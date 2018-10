Mme Eddalia s’entretient avec l’ambassadeur de Croatie : échange d’expertises

L'échange d'expertises et d'expériences en matière de prise en charge des catégories vulnérables et les voies et moyens de sa consolidation ont été au centre d'entretiens, hier, entre la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia et l'ambassadeur de Croatie à Alger, M. Marin Andrijasevic. Les deux parties ont évoqué, lors de cette rencontre, «les relations de coopération bilatérale, notamment en matière de prise en charge des catégorie vulnérables, ainsi que les voies et moyens de les consolider à l'avenir, à travers l'échange d'expertises et d'expériences». Dans ce contexte, le diplomate s'est

«félicité de la qualité des prestations sociales fournies par l'État algérien en faveur des catégories vulnérables».