Inscriptions au tirage au sort Hadj : Prolongées au 18 novembre

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a annoncé la prolongation, au 18 novembre prochain, des inscriptions au tirage au sort pour la saison du hadj-2019, au lieu du 7 du même mois. Dans un communiqué adressé aux citoyens désirant accomplir le hadj, le ministère a indiqué que les intéressés peuvent s'inscrire au tirage au sort via le site web du ministère (www.interieur.gov.dz) ou en se rapprochant auprès des communes de leur lieu de résidence ou de toute autre commune à travers le territoire national. L'inscription peut se faire également en remplissant le formulaire mis à la disposition de tout citoyen âgé de 19 ans et plus à la date d'inscription, conformément aux dispositions suivantes :

n'avoir pas accompli le hadj durant les sept dernières années, soit depuis 2012, l'obligation du Mahram pour la femme âgée de moins de 45 ans. Les femmes âgées de plus de 45 ans peuvent s'inscrire individuellement ou avec un Mahram légal.

La femme souhaitant s'inscrire avec un Mahram légal doit avoir le même lieu de résidence que ce dernier et doivent tous deux s'inscrire via le même moyen (internet ou la commune). Le Mahram légal doit s'inscrire en premier afin que la femme puisse s'inscrire avec lui, indique-t-on de même source.