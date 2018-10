Société danoise de la chirurgie du pied : Mostefa Benyahia, élu président

Mostefa Benyahia a été élu président de la Société danoise de la chirurgie du pied, lors de l’assemble générale tenue le 24 octobre à Copenhague, au congrès annuel de l’Association danoise de la chirurgie orthopédique. L’orthopédiste algéro-danois, qui a déjà organisé le premier advance cursus de la chirurgie du pied à Copenhague en juin 2017, qui a enregistré une forte participation européenne (Espagne, Italie, France, Suisse, Portugal, Serbie, Montenegro, Pologne, Hongrie, Grande-Bretagne, Irlande, Russie et même USA), est membre de la Société européenne et de la Société internationale de la chirurgie du pied. Il a donné plusieurs conférences en Europe, notamment à Düsseldorf, Barcelone et Genève.

Ce spécialiste en médecine, natif d’Oran, a effectué plusieurs missions scientifiques en Algérie, à l’invitation de la Forem, dont il est membre. Il a aussi effectué des démonstrations au niveau de certains hôpitaux algériens, comme ceux d’Aïn Témouchent et d’Oran.