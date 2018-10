Officines situées dans les zones enclavées : L’approvisionnement en médicaments assuré

Les distributeurs pharmaceutiques membres de l’Association algérienne des distributeurs pharmaceutiques (ADPHA) se déclarent consternés d’apprendre que des accusations de pratiques contraires à la réglementation ont été formulées dernièrement par la DSP de Tizi Ouzou à l’encontre de tous les grossistes répartiteurs de la wilaya.

Dans un communiqué, il est indiqué que «ces accusations, qui sont accompagnées de mises en demeure, nous paraissent d’autant plus inacceptables qu’elles ne reposent sur aucune preuve factuelle, et qu’elles ne sont qu’un prétexte commode pour expliquer les perturbations persistantes qui affectent toujours depuis quelques mois la disponibilité des médicaments sur le marché national».

Sur un autre volet, il est indiqué que les distributeurs pharmaceutiques nationaux ont toujours garanti la continuité du processus d’approvisionnement en médicaments, y compris pour les officines situées dans les zones enclavées et là même où leur marge commerciale ne couvre nullement les coûts élevés qu’ils sont amenés à assumer.