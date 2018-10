Lutte contre la corruption : Accompagnement des organisations internationales

L’Institut algérien de normalisation (IANOR), organisme sous tutelle du ministère de l’Industrie et des Mines, est la première institution nationale à se mettre à la norme «NA 37001» relative à la lutte anti-corruption. «Nous avons engagé ce processus depuis le mois de juin dernier, et actuellement nous sommes parvenus à la mise en place de ce système, où nous bénéficions de l’accompagnement de l’Organisation internationale de normalisation (ISO)», a indiqué hier le DG de l’IANOR, M. Djamel Halès. Il fera savoir, dans une déclaration à El Moudjahid, que l’implémentation de ce système, plus connu sous la définition de «Système de management anti-corruption», est l’ultime étape avant la certification, ce qui équivaut à une reconnaissance internationale en matière de transparence et de loyauté des pratiques qu'aura à engager l'institut à tous les niveaux de son organisation. S’ensuivra sa vulgarisation au profit de l’ensemble des entreprises et collectivités nationales, indique encore M. Halès. Le système de management anti-corruption «NA 37001» est la norme de certification par excellence dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption à l’échelle internationale. Il s’agit d’une norme qui décrit les exigences et fournit des conseils pour établir, mettre en œuvre, maintenir, revoir et améliorer le programme anti-corruption d’une organisation, institution, entreprise où collectivité. Des exigences qui sont constituées de bonnes pratiques reconnues, et, prises ensemble, créent un système de management qui fournit aux organisations un programme complet de lutte contre la corruption. Le but est de réduire considérablement les risques potentiels de corruption, et, par conséquent, de valoriser les pratiques de l’éthiques au sein des différentes institutions publiques ou privées. Selon M. Mohammed Kheddam, responsable à l’IANOR et expert consultant dans le domaine de la RSO, la certification «NA ISO 37001» réduit en outre le risque de subir les coûts élevés, les pénalités et autres dommages à la réputation associés à la corruption. La norme en question se veut être également l’incarnation parfaite de la transparence et de la conduite éthique dans les procédures et les politiques internes propres à chaque organisme. Très prochainement, l’IANOR entamera une phase de sensibilisation, de formation et d’accompagnement au profit de toutes les organisations tous secteurs confondus désirant de se démarquer des pratiques douteuses, via une certification «NA ISO 37001».

La mise en place de ce système anti-corruption par l’IANOR et sa prochaine vulgarisation au profit des établissements et entreprises nationaux s’ajoutent aux multiples efforts consentis par les pouvoirs publics dans leur combat contre le fléau de la corruption. À titre illustratif, dans le secteur de la Justice, résolument engagé dans la lutte contre ce genre de pratiques immorales et amorales, on s’attelle à la mise en place d’une série de mécanismes appropriés responsabilisant l’ensemble des secteurs d’activité, dans le cadre d’une stratégie commune en termes de lutte contre la corruption.

Il est question, entre autres parmi ces mécanismes, de la création d’un nouveau pôle pénal spécialisé dans le traitement des affaires financières. La création de ce pôle spécialisé est intervenue, rappelle-t-on, en application des instructions du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika. Le projet de loi y afférent a été, pour rappel, finalisé et déposé au secrétariat général du gouvernement.

Karim Aoudia