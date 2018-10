Présidentielle de 2019, M. Ould-Abbès : « Le Président Bouteflika, candidat du FLN »

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould-Abbès, a affirmé, hier à Alger, que le Président Abdelaziz Bouteflika «sera le candidat du parti à la présidentielle de 2019».

«Le Président Bouteflika, également président du parti, est le candidat du FLN à l’élection présidentielle prévue en 2019», a déclaré M. Djamel Ould-Abbès qui supervisait la cérémonie d'installation du nouveau chef du groupe parlementaire du parti, Mohamed Bouabdallah, en remplacement de Mouad Bouchareb, élu nouveau président de l’APN. «Cette candidature est une revendication de tous les cadres et militants du FLN sur l'ensemble du territoire national», a-t-il ajouté. Par ailleurs, le SG du FLN a souligné que l'installation de M. Bouabdallah faisait suite à «l'élection de M. Mouad Boucharab à la tête de l’APN», ajoutant que cela concrétisait «la volonté du Président Bouteflika de passer le flambeau aux jeunes générations». «L'opération de rajeunissement des cadres se poursuivra dans tous les domaines et secteurs», a-t-il martelé. Après avoir salué le rôle des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) dans la préservation de la continuité de cette institution législative, M. Ould- Abbès a estimé qu'avec l'élection de M. Bouchareb, son parti «a amorcé une nouvelle étape». Le nouveau président du groupe parlementaire du parti du FLN figure parmi les nouveaux membres installés au sein du bureau politique du parti, en mai dernier. Il est également président de la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle à l'APN, depuis le début de l'actuelle législature.