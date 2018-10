Ahd 54 : « Assurer des élections transparentes »

Le président du parti Ahd 54, Ali Fawzi Rebaïne, a soutenu, à Djelfa, que sa formation a pour objectif principal de renforcer ses idées et d’aider à l’ancrage d’une conscience politique ambitieuse, aux fins de construire un État institutionnel, tout en renforçant le contrôle et la lutte contre toute forme de corruption. Le président d’AHD 54 a plaidé pour une «nécessaire contribution des jeunes dans la bataille de la construction, de façon pacifique et organisée».

Dans un autre cadre, Rebaïne a estimé que le «changement du système ne peut avoir lieu qu’avec des élections», dont la préparation doit se faire, selon lui, avec «ceux qui y prendront part, et non l’Administration», et ce afin de leur assurer «transparence et crédibilité».