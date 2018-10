Ennahda : « Consécration du militantisme »

Le secrétaire général du mouvement Ennahda, Mohamed Douibi, a insisté, à Sidi Bel-Abbès, sur la consécration du militantisme pour redynamiser les programmes politiques, ainsi que celle de l’État de droit. M. Douibi a souligné que les partis sont tenus, à travers leurs congrès, de consacrer le militantisme. Le secrétaire général a mis l’accent sur la gestion économique du pays en tant que priorité pour édifier une économie nationale forte et diversifiée. «Nous œuvrons à cette étape à l’édification de l’Algérie et à la préservation de ses acquis avec tous les fidèles de ce pays», a-t-il déclaré, appelant à promouvoir le discours politique et les programmes à la hauteur des aspirations de l’Algérie et du peuple algérien.