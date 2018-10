FFS : « Renforcer les liens avec la société civile »

Le Front des Forces socialistes (FFS) ambitionne de renforcer les liens, tisser et consolider des passerelles avec la société civile, pour être «porteur d’alternatives et de solutions aux problèmes des citoyens», a indiqué, à Alger, Ali Laskri, membre de l’Instance présidentielle du parti. Intervenant à la clôture des travaux de la conférence nationale des élus du FFS, M. Laskri a souligné la nécessité d’«ouvrir et élargir la base militante du parti à l’échelle nationale», et de mettre «l’éthique au cœur de la politique».

Pour lui, «le changement pacifique et démocratique en Algérie passe par l’adhésion de la population à l’action politique», observant qu’il fallait «traduire sur le terrain les slogans en action pour promouvoir le projet de reconstruction d’un consensus national et l’élection d’une Assemblée constituante». Pour ce responsable, le FFS «conçoit la politique comme une action collective menée par des militants aux côtés des acteurs associatifs et syndicaux autonomes qui partagent le même projet, les mêmes valeurs et les mêmes idées». D’autre part, M. Laskri a relevé «l’absence d’autonomie administrative et financière des communes, une fiscalité locale insuffisante pour faire face aux besoins locaux, une répartition budgétaire dont le montant ne couvre pas les besoins exprimés et des procédures administratives très lourdes pour acquérir et dépenser les crédits alloués». Pour sa part, le chef du groupe parlementaire du FFS au sein de l’Assemblée populaire nationale (APN), Sadek Slimani, a annoncé «la suspension de toutes les activités du groupe parlementaire du parti au sein du Parlement», précisant que les parlementaires du FFS «consacreront leurs activités sur le terrain à travers les différentes wilayas du pays, pour rencontrer les citoyens et être à leur écoute».