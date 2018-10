MPA : « Relever le défi économique »

Le plus grand défi qui attend l’Algérie est «essentiellement économique», a estimé, à Khenchela, le secrétaire général du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, précisant que ceci appelle à réfléchir sur les possibilités de créer des emplois et de bâtir une économie libre centrée sur l’entreprise privée. Animant un meeting à la maison de la Culture Ali-Souaï, en présence de militants et de sympathisants de son parti, Amara Benyounès a plaidé pour une «cohésion» entre les partis politiques autour du «projet économique» du pays.

Il a également mis l’accent sur la nécessité de «trouver des solutions aux problèmes économiques posés», et ce, a-t-il dit, par la création d’emplois permanents. «L’Algérie a un manque en main-d’œuvre, notamment dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’agriculture, où le besoin en postes d’emploi, estimé à deux millions, s’en ressent», a-t-il soutenu. «Nous ne devons plus demeurer tributaire dans notre économie des revenus provenant de l’exportation des hydrocarbures», a souligné, dans ce contexte, le SG du MPA. Par ailleurs, Amara Benyounès a estimé que «la prochaine élection aura lieu dans une totale démocratie, et seul le peuple décidera qui sera le président de la République», avant d’ajouter que son parti «ne renoncera point à la démocratie». Après avoir indiqué que le MPA, «depuis sa création, a soutenu le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», M. Benyounès a affirmé que sa formation politique «a son propre agenda, et son conseil national prendra sa décision et sa position le temps venu quant à la prochaine élection présidentielle».