RND : « appel au président Bouteflika à poursuivre le processus d’édification »

Le porte-parole du Rassemblement national démocratique (RND), Seddik Chihab, a affirmé hier que l'appel de sa formation adressé au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à poursuivre le processus de construction et d'édification, «vise à sauvegarder les acquis nationaux». Dans son allocution d'ouverture de la réunion du conseil de wilaya élargi, M. Chihab a fait savoir que son parti considérait la présence du Président Bouteflika à la tête du pays comme «une source d'assurance», rappelant le rôle du Chef de l'État dans le recouvrement de la paix et de la stabilité, notamment à travers la politique de la réconciliation nationale. L'appel adressé au Président de la République pour se porter candidat à un nouveau mandat est un «choix bien réfléchi» en mesure d'approfondir le processus démocratique, consolider le pluralisme politique et le rôle de la classe politique, y compris l'opposition, dans le cadre d'une démocratie qu'il a qualifié d’«apaisée», a-t-il ajouté. À ce propos, M. Chihab a appelé les militants du parti à travailler pour expliquer et sensibiliser les citoyens sur les motifs à l'origine de ce choix de continuité adopté par le rassemblement.



« L’Algérie n’est pas un champ de bataille »



M. Chihab, a dénoncé à Tizi Ouzou, «ceux qui veulent faire de l’Algérie un champ de bataille», faisant allusion, sans les citer, aux dernières interpellations de journalistes. Le même responsable, qui s’exprimait à l’ouverture d’un conseil de wilaya élargi du RND, a observé que la liberté d’expression, qui est indissociable de la démocratie, est un impératif pour enraciner davantage la démocratie. «Toutefois, tout en respectant les différents organes de presse, il y a lieu d’avoir un esprit de discernement et de dénoncer ceux qui veulent faire de l’Algérie un champs de bataille», a-t-il insisté. «Nous en avons assez des batailles qui nous ont coûté très cher», a-t-il dit, en rappelant notamment que le recouvrement de l’indépendance nationale a coûté à l’Algérie un million et demi de martyrs tombés au champ d’honneur, et que le coût de la construction de la démocratie a été de 200.000 morts et plus de 50 milliards de dollars de dégâts. Selon Seddik Chihab «il faut tirer des conclusions de toutes ces pertes, et agir autrement et avec intelligence, pour le parachèvement du processus de construction démocratique, en alliant les deux concepts que le Président de la République a suggéré aux Algériens et qui sont la réconciliation nationale et le vivre ensemble, afin de construire une société homogène et solidaire avec une démocratie apaisée».

La construction d’une société homogène et unie et d’un État riche de sa diversité culturelle a été consolidée par la constitutionnalisation de l’amazigh langue nationale et officielle, a ajouté le même responsable, qui a saisi l’occasion pour lancer un appel du RND aux lycéens et collégiens de la wilaya de Tizi Ouzou qui protestent depuis plus d’une semaine contre l’enseignement de la langue arabe, en réaction à de parents d’élèves d’autres wilayas qui refusent que leurs enfants étudient l’amazigh, à faire preuve de «vigilance et d’intelligence pour échapper à la manipulation». «Lorsqu’il y a de la surenchère, il y a de la manipulation et de l’échec, et ne nous nous voulons pas que la constitutionnalisation de l’amazigh soit un élément de divergence ou d’échec, mais un élément rassembleur et de réussite», a-t-il soutenu, observant que la promotion de l’amazigh doit se faire dans le calme.

S’adressant aux élèves qui protestent, il a affirmé que ces derniers «doivent comprendre la portée de la constitutionnalisation de l’amazigh et veiller à ce que cela se fasse dans le calme et la sérénité», observant que «rejeter un autre élément de notre identité nationale risque de nous conduire à une confrontation qui fera le bonheur des ennemis de l’Algérie». Rendant hommage aux militants qui ont lutté pour la reconnaissance officielle de l’amazigh et à Tizi-Ouzou, une wilaya «active et dynamique, qui est la locomotive de la démocratie en Algérie», il a lancé un appel à faire de la diversité culturelle du pays, une richesse pour construire un État fort et un pays qui pèsera sur la scène internationale.

Lors de cette rencontre, la porte-parole du RND a réitéré l’appel de son parti au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour se représenter à l’élection présidentielle de 2019, expliquant que cette position de son parti est un choix «bien réfléchi et délibéré dans l’intérêt de l’État, de l’Algérie, de sa stabilité et de son unité».

Les travaux du conseil de wilaya de Tizi Ouzou se sont terminés par la lecture d’une motion de soutien et d’un appel du bureau de wilaya du RND à Tizi Ouzou, au Président de la République à se présenter aux élections du printemps 2019.