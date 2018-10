Les anciens élus de la wilaya d’Alger appellent le président Bouteflika à briguer un nouveau mandat

Les anciens élus ont remis au Président de la République une distinction, en considération à ses efforts pour la promotion des valeurs de la paix.

Les anciens élus de la wilaya d’Alger ont appelé, hier, le Président de la République Abdelaziz Bouteflika à «briguer un nouveau mandat pour poursuivre le processus de réformes et de développement». Lors d’une réunion organisée à la salle Ali-Maâchi au palais des Expositions (Alger), dans le cadre des préparatifs à la constitution d’une association nationale des anciens élus, les anciens élus de la wilaya d’Alger ont affiché «leur entière mobilisation à contribuer à la consolidation du Front populaire auquel a appelé le Président de la République pour appuyer les grandes réformes initiées par le Président dans le cadre de la paix et de la réconciliation nationales», affirmant que ces réformes «ont évité au pays de sombrer dans l’enfer de l’insécurité et de l’instabilité, et lui ont permis d’instaurer le développement global afin d’améliorer les conditions de vie des citoyens». Lors de cette même réunion, à laquelle a assisté le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, ainsi que d’anciens ministres, les anciens élus de la wilaya d’Alger ont salué l’initiative, annoncée le 6 du mois en cours, pour la création d’une association nationale des anciens élus locaux et nationaux, et qui est à même, ont-ils estimé, «d’offrir, à l’ensemble des élus, un espace de rencontre en vue d’adhérer à la quête nationale de contribuer à la vie socio-économique nationale en soutien au programme du Président de la République». Intervenant à cette occasion, M. Mahdjoub Bedda a fait savoir que l’association en cours de constitution «n’est nullement un espace compétitif à d’autres associations et partis politiques», et que «l’idée de sa constitution est venue du vide politique que connaît le pays, en raison de la faible activité des associations et des partis». L’objectif de cette association est de «mutualiser les efforts des élus qui ont contribué au développement du pays pour le soutien du programme du Président de la République, étant donné qu’ils sont les témoins vivants des réalisations accomplies depuis son accession à la magistrature suprême du pays», a affirmé M. Bedda, appelant «toutes les compétences et tous les cadres, anciens élus, à adhérer à ce projet au service de l’Algérie et en soutien au Président Bouteflika». Au terme de cette première réunion préparatoire, qui sera suivie par d’autres rencontres de wilaya, les anciens élus ont remis au Président de la République une distinction, reçue en son nom par M. Mahdjoub Bedda, «en considération à ses efforts pour la promotion des valeurs de paix et de réconciliation nationales, et en reconnaissance des réalisations accomplies».