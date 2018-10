Amélioration du niveau de vie du citoyen : priorité aux projets liés au service public

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noredine Bedoui, a présidé hier une réunion de coordination avec les cadres centraux du ministère dédiée à l’examen de l’état d’avancement des différents projets du secteur.

Selon un communiqué diffusé sur le site du ministère, le ministre a instruit à l’effet d’appuyer la dynamique dans la conduite des différents projets liés à la modernisation, et notamment la production, le développement et le déploiement des différents documents sécurisés, rappelant, à cet effet, la nécessité de se conformer aux normes universelles en la matière et d’offrir aux citoyens des services modernes compatibles avec leurs aspirations, et à la mise en place graduelle des fondements de la e-administration, conformément aux instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la République.

Dans ce même sillage, le ministre de l’Intérieur a annoncé le lancement d’une grande opération de mise à niveau, réhabilitation et aménagement des structures locales en relation directe avec les citoyens visant l’humanisation des conditions d’accueil.

Lors de cette réunion, le ministre s’est enquis de l’état d’exécution des recommandations issues de la dernière réunion de la commission nationale multisectorielle de lutte contre les maladies à transmission hydrique. Il a instruit dans ce sens de l’impératif de consacrer toute la priorité à la restructuration des bureaux d’hygiène communaux comme structure focale de la santé de proximité au niveau local, rappelant toutefois l’importance de doter les bureaux d’hygiène de l’ensemble des moyens humains qualifiés et des moyens matériels normalisés, en coordination avec les différents départements ministériels, nécessaires à leur bon fonctionnement et permettant une intervention efficace dans la prévention des différents phénomènes d’insalubrité et risques pouvant affecter la santé publique.

Concernant le programme sectoriel des énergies renouvelables, la réunion a constitué une opportunité pour présenter au ministre les réalisations dans le cadre du plan d’action de l’année en cours dans les volets liés aux écoles et édifices fonctionnant à l’énergie solaire, l’éclairage public, l’introduction des énergies renouvelables dans la gestion de la saison estivale. Le ministre a toutefois donné des instructions par rapport au maintien et au renforcement de la dynamique en matière des énergies renouvelables, et validé le programme triennal du secteur d’un montant de 40 milliards de dinars, sur la base d’un montage financier regroupant la contribution des budgets des wilayas, des communes, des programmes communaux de développement, des deux fonds du Sud et des Hauts Plateaux, ainsi que celle du Fond de Garantie et de Solidarité des collectivités locales, qui permettra la généralisation du recours aux énergies renouvelables par les collectivités locales, notamment dans les régions du Sud et des Hauts Plateaux. À cet effet, il a insisté sur l’importance de recourir à ce moyen pour la satisfaction des besoins des citoyens dans les régions éparses et éloignées en matière d’alimentation en énergie et l’amélioration du cadre de vie.

Par ailleurs, le ministre a instruit de l’impératif d’accélérer la cadence de la mise en œuvre des recommandations issues des deux conférences organisées par le ministère au cours du mois d’octobre concernant le développement et l’aménagement des zones frontalières, ainsi que la gestion des risques de catastrophes. À cet effet, le ministre a exhorté les responsables des dossiers pour le respect de l’agenda d’exécution des recommandations qui seront conduites par deux comités de suivi installés à cet effet.