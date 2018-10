Secteur agricole : appel aux jeunes pour y investir

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a appelé, hier depuis El-Oued, les jeunes à investir dans le secteur agricole. «Il appartient aux jeunes, ceux des régions du Sud du pays notamment, d’investir dans les activités agricoles, aux volets élevage animal et végétal, eu égard aux potentialités naturelles que renferment ces régions aux importantes ressources hydriques souterraines et vastes surfaces agricoles fertiles», a souligné M. Bouazghi en marge de l’inspection d’une exploitation agricole dans la commune de Ourmes, dans le cadre de sa tournée de travail dans la région. Le ministre a indiqué à cette occasion que «le secteur agricole a connu ces deux dernières décennies un grand essor à la faveur des moyens matériels et facilités administratives accordées par l’Etat en faveur des fellahs, en consacrant des enveloppes financières colossales pour soutenir les projets agricoles». «Ces montants d’investissement accordés au titre de cette période ont été destinés notamment à l’électrification agricole, l’ouverture des pistes d’accès et la réalisation de projets d’irrigation, par conviction que l’agriculture constitue une alternative pour la création de la véritable richesse à même de consolider l’économie nationale hors-hydrocarbures», a soutenu le ministre. M. Bouazghi a fait savoir, à ce titre, que «cinq périmètres agricoles, totalisant 8.000 ha, ont été créés à travers des communes de la wilaya d’El-Oued pour mettre un terme au problème de l’importation des semences de l’étranger», ajoutant que «la stratégie nationale pour la relance du secteur agricole permettra la prise en charge des préoccupations des fellahs, dont notamment l’attribution du foncier agricole». Cette exploitation agricole s’étend sur une surface globale de 1.430 ha, exploités par 300 bénéficiaires. La commune d’Ourmes compte neuf périmètres agricoles totalisant une surface agricole globale de 5.750 ha, exploités par 1.630 fellahs, a-t-on expliqué à la délégation ministérielle. Le ministre a, au terme, de sa tournée de travail dans la région, présidé une cérémonie de remise de 12 titres d’attribution de terres agricoles aux bénéficiaires dans le cadre de la mise en valeur, parmi une centaine de titres prévus pour cette année. Ces titres portent sur l’attribution d’une surface agricole globale de 500 ha délimités à travers six communes de la wilaya d’El-Oued.