Poursuite de l’opération de distribution de 85.000 logements à travers le pays : Garantir une vie décente aux citoyens

Programme AADL-2 : Un quota de 90.000 unités restantes programmées au titre de l’exercice 2019.

M. Temmar : « La distribution de logements dans différentes formules se poursuivra jusqu'à la concrétisation totale du programme de logements, décidé par le président de la République. »

C’est dans une ambiance festive et sur le rythme de la zornadjia, que le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a procédé, hier, à la remise des clés aux bénéficiaires de 4.200 unités, dont 2.740 logements de la formule location-vente, 60 autres logements publics locatifs (LPL) et 1.400 logements publics promotionnels (LPP).

La cérémonie, qui s’est tenue à la salle omnisports Belakhdar-Tahar de Chéraga, a été rehaussée par la présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Faraoun, du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, du représentant du ministère de la Défense nationale et des collectivités locales. Dans son allocution prononcée en cet heureux événement, le ministre de l’Habitat a indiqué que cette opération entre dans le cadre d’une importante opération de distribution de 85.000 logements, toutes formules confondues, lancée jeudi dernier à travers les 48 wilayas du pays, à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954.

M. Temmar a saisi l’occasion pour rendre hommage aux martyrs et à leurs sacrifices pour la libération de l’Algérie, et par la même, aux efforts consentis par les éléments de l’Armée nationale populaire et l’ensemble des forces qui veillent sans trêve à la sécurité du pays. Le ministre, qui a tenu à rassurer les citoyens, a indiqué que les opérations de distribution de logements vont se poursuivre jusqu’à la concrétisation du programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui veille à assurer les meilleures conditions de vie au citoyen algérien. Dans ce cadre, M. Temmar a tenu à exprimer également sa profonde considération et celle de tous les Algériens au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a instauré le plus ambitieux des programmes de logement au bénéfice des citoyens, notamment ceux qui souffrent du problème du logement. Ce programme, dira M. Temmar, qui touchera toutes les catégories de la société, et ce, à travers les différentes formules de logement, propose et tient compte des spécificités de chaque région du pays et des revenus des citoyens. Poursuivant ses propos, le ministre a rappelé que dans la wilaya d’Alger, plus de 24 opérations de relogement ont été effectuées, à ce jour, ayant concerné 47 000 familles, en plus des 9 autres opérations qui ont permis de satisfaire 14 000 familles en matière de logement.

M. Temmar a, dans le même sillage, indiqué que ce sont 27 000 familles qui ont bénéficié de la formule location-vente et 5 000 autres de logements promotionnels publics.

À l’issue de son intervention, M. Temmar a salué les efforts consentis par le gouvernement à travers la mobilisation des moyens pour la réalisation des différents programmes de logement, tout en rassurant les souscripteurs de la formule AADL quant à la programmation d’un quota de 90 000 unités qui devraient être réalisées au titre de l’année 2019.

Kamélia Hadjib