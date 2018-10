APN : Reprise des travaux aujourd’hui

En prévision de l'étude et examen par l’APN, en plénière, du projet de loi de finances pour 2019, la commission des finances et du budget de cette institution parlementaire entamera, dès aujourd’hui, les séances d’audition.

En effet, dans une déclaration à la presse, le député Sid Ali Belaid, membre de la commission des Finances et Budget a indiqué que «dans le cadre de l’étude et examen du PLF 2019, la commission devra reprendre ses travaux de façon normale, ce dimanche 28 octobre, par des séances d’audition». Il a également précisé que c’est «le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, qui sera le premier à y être convié dans ce cadre».

L’intervenant a réfuté, par ailleurs, le fait que ce projet de loi puisse entraîner des augmentations de taxes et de frais pour le citoyen, soulignant que le texte «consacre la préservation de tout ce qui concerne le citoyen directement», citant en particulier dans ce contexte, les transferts sociaux qui atteignent, fera-t-il remarquer, «21% du budget de l'Etat».

Aussi et selon les détails communiqués par le député Sid Ali Belaid, le projet de loi comporte pas moins de soixante nouveaux articles relatifs à des questions «techniques» inhérentes notamment au fonctionnement des impôts et à la lutte contre l'évasion fiscale. Il faut savoir que selon les dispositions du projet de loi de finances, le texte instaure deux nouvelles mesures : la première autorise le Trésor à prendre en charge la bonification à 100% du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques publiques dans le cadre de la réalisation de la 5e tranche de 90.000 logements inscrits dans le cadre du programme AADL. La deuxième mesure concerne le logement locatif promotionnel qui bénéficie, au titre de ce projet de loi de l'aide de l'Etat, les abattements sur la cession de terrain et les bonifications dans le cadre des crédits accordés par les banques aux promoteurs immobiliers en charge de la réalisation des programmes publics des logements.



Pas de nouvelles taxes, légère hausse des recettes budgétaires



Le projet de loi de finances 2019, adopté en fin septembre dernier, par le Conseil des ministres, ne prévoit aucune nouvelle taxe et table sur une légère hausse des recettes et du budget de fonctionnement. «Aucune nouvelle taxe ou augmentation des prestations publiques n’est proposée dans le projet de loi de finances pour 2019», avait en effet indiqué le communiqué du Conseil des ministres tenu sous la présidence du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Ce projet de loi a été élaboré sur la base d’un cadrage macroéconomique «prudent» avec un prix du pétrole à 50 dollars le baril, un taux de croissance de 2,6% et un taux d’inflation de 4,5%. Dans sa partie budgétaire, le texte prévoit des recettes budgétaires de 6.508 milliards DA (mds DA), en légère hausse par rapport à celles de 2018, dont 2.714 mds DA de fiscalité pétrolière. Quant aux dépenses budgétaires, elles s’élèveront à 8.557 mds DA, en légère baisse par rapport à 2018. Pour ce qui est du budget de fonctionnement, il est estimé à 4.954 mds DA, une légère hausse découlant de la situation sécuritaire aux frontières ainsi que du relèvement des transferts sociaux qui atteindront 1.763 mds DA (près de 21% de la totalité du budget de l’Etat).

Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront notamment plus de 445 milliards DA destinés au soutien des familles, près de 290 mds DA destinés aux retraites (auxquelles s’ajoutera une dotation d’appui de 500 mds DA à la Caisse nationale des retraites), près de 336 mds DA pour la politique publique de santé, et plus de 350 mds DA pour la politique publique de l’habitat (auxquels s’ajouteront près de 300 mds DA mobilisés pour le même secteur par le Fonds national d’investissement). Le solde global du Trésor pour l’exercice 2019 affichera un déficit de près de 2.200 mds DA».

Pour le budget d’équipement, il s’élèvera à 3.602 mds DA de crédits de paiement et de 2.600 milliards DA d’autorisations de programme destinées à de nouveaux projets ou à des réévaluations. La légère baisse nominale du budget d’équipement «ne correspond pas à un recul de la politique publique d’investissement, mais elle découle notamment d’une baisse de près de 300 mds DA des crédits consacrés l’année dernière à l’assainissement des créances détenues sur l’Etat», précise le communiqué. «La consistance du budget d’équipement pour 2019 confirme la poursuite de l’engagement de l’Etat en faveur du développement économique et social» avec notamment des dotations de 625 mds DA pour l’appui au développement humain, près de 1.000 mds DA de soutien multiforme au développement économique et 100 mds DA de concours au développement local.



Plusieurs partis saluent les dispositions du texte



Il est à noter que lors d’une rencontre récente de coordination et de concertation, présidée par le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, autour du projet de loi de finances 2019, de nombreux partis ont fait part de leur soutien aux dispositions contenues dans le PLF 2019. Durant cette réunion -marquée par la présence des représentants des partis FLN, RND, TAJ, MPA, le Groupe des indépendants, et les chefs des groupes parlementaires de ces partis à l'APN-, le SG du FLN, M. Djamel Ould Abbas, a souligné que son parti soutient le PLF 2019 «en toute conviction». Il a également salué la teneur de ce projet de loi, exempt cette année de toute nouvelle taxe, en sus de son maintien des transferts sociaux au profit des catégories fragiles et des nouvelles mesures en faveur de la relance du développement au Sud, outre un programme dédié à l'emploi des jeunes de la région. En somme, «l'ensemble de ces décisions concordent avec les principes défendus par le FLN», a-t-il affirmé. S’exprimant pour sa part, M. Seddik Chihab du RND, a estimé que le projet de loi intervient en application des instructions du Président de la République, visant à préserver le caractère social de l'Etat algérien en dépit des difficultés financières, soulignant que ce projet «reflète le degré de maitrise des budgets et le contrôle de certaines lacunes».

De son côté, M. Amar Ghoul s'est félicité du projet de loi de finances notamment dans son volet social à travers «le renforcement de la dimension sociale de l'Etat algérien». Relevant que le parti TAJ a présenté certaines propositions pour enrichir ce texte notamment en ce qui concerne la dimension sociale en vue de «stimuler le développement local, créer de l'emploi, diversifier l'économie nationale et construire une économie hors hydrocarbures». M. Ghoul a mis en avant le fait que certaines de ces mesures se sont distinguées par un caractère prospectif «permettant à l'Etat de maitriser davantage à l'avenir certaines dépenses».

Le président du MPA, M. Amara Benyounès, avait quant à lui, noté que la rencontre intervient, en fait, pour «créer une meilleure harmonie et se préparer au débat autour du projet de loi de finance qui nécessite coordination entre les groupes parlementaires de ces formations politiques». Enfin, le représentant du groupe des indépendants avait, lui aussi, salué la tenue de cette rencontre, mettant en avant le soutien des indépendants à la teneur de ce texte notamment «dans ses dispositions ayant trait au citoyen d'une façon directe». Réagissant suite à l’annonce du projet de loi de finances 2019 et aux dispositions qu’il contient, la SG du parti des travailleurs (PT) et tout en reconnaissant que «le projet de loi de finances 2019 adopté par le Conseil des ministres ne prévoit ni de nouveaux impôts ou taxes, ni une importante baisse des budgets», a considéré que «les modifications qui y sont apportées sont insuffisantes car ne rétablissant pas les instruments des grands équilibres». Louisa Hanoune qui s’exprimait à l'ouverture des travaux de la Coordination nationale de l'Organisation des Jeunes pour la Révolution (OJR) relevant de son parti, a affirmé que sa formation «veille à conforter les mesures positives contenues dans ce projet, en présentant des propositions d'amendements, notamment une révision à la hausse du budget de fonctionnement, outre des propositions relatives à la fiscalité ordinaire».

Soraya Guemmouri