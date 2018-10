Formation continue des huissiers de justice : Une des priorités

«La profession d’huissier de justice a contribué, activement ces dernières années, à la prévention contre la corruption et contre le blanchiment d’argent. L’huissier de justice œuvre à la diffusion de la culture juridique et à élever le degré de conscience chez le citoyen soutenant, par cette action, l’Etat de droit. D’autant plus que le degré de conscience du citoyen est la condition sine que non pour sa consolidation». Voici ce qui ressort des déclarations du président de la chambre nationale des huissiers de justice, M. Abdelkrim Bouguetaib, lors de l’assemblée générale ordinaire des huissiers de justice du Centre, tenue hier, à la salle Ibn Zeydoun, du complexe Riadh-El-Feth d’Alger.

Devant une assemblée composée en majorité par les membres de cette corporation, leur représentant a tenu, à rappeler, «l’intérêt qu’accorde le ministre de la Justice pour la modernisation du secteur». Et de mettre, aussi, en exergue le fait que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, est attaché profondément à la promotion de la justice, «comme pilier central de la consolidation de l’Etat de droit».

Abdelkrim Bouguetaib a, par ailleurs, indiqué que le métier d’huissier de justice a permis à consolider davantage le secteur, notamment dans la consolidation de l’Etat de droit. Plus explicite, il a illustré son propos en démontrant que les huissiers de justice ont fait des propositions de texte de loi visant à combler les vides juridiques dues aux mutations que connaît notre société. Et de conclure, que «la priorité est le renforcement d’une ressource humaine capable de répondre aux attentes des justiciables visant, par ce biais, à rapprocher la justice du citoyen».

Pour sa part, le président de la chambre régionale, Centre, des huissiers de justice, M. Mohamed Darbeida a estimé quant à lui, que «l’Assemblée générale est organisée ponctuellement, pour prendre connaissance des préoccupations des huissiers de justice». Et d’annoncer la tenue d’un concours pour accéder à la profession : «Nous sommes en train de préparer les huissiers car, ces derniers vont assurer la formation des nouveaux promus. Autrement dit, les huissiers sont en train de se préparer à accueillir leurs nouveaux confrères». M. Darbeida a également souligné l’impératif de «respecter l’éthique et la déontologie». Il a, par ailleurs, terminé sa déclaration en annonçant un nouvelle formule de perfectionnement pour former les huissiers de justice : «La chambre prépare une formation continue tant pour les nouveaux que pour les anciens représentants de notre corporation».

Enfin, en marge de l’assemblée générale ordinaire le président de la chambre nationale des huissiers de justice, a profité, de cette occasion, pour récompenser le président de la commission scientifique pour le travail qu’il a fourni avec son équipe. Il convient de rappeler, que l’expérience algérienne en matière de réforme de la justice a été saluée, par l’Union européenne. «Les solutions élaborées par l’Algérie sont fort adaptées pour être généralisées dans tous les pays de la région». Tel est le constat qu’avait fait, lors d’une déclaration précédente, l’ambassadeur de l’Union européenne à Alger, M. John O’Rourke. Enfin, le président de la chambre a salué «l’intérêt accordé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux pour la promotion du secteur de la Justice notamment à travers les infrastructures judiciaires et la modernisation qui ont permis au secteur d’être au diapason des mutations que connaît la société.»

