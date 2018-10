Eau potable et assainissement à Ouargla : Nécessité d’achèvement des travaux

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a insisté sur la nécessité d’achever les travaux d’accès à l’eau potable et d’assainissement dans la wilaya d’Ouargla dans les délais fixés, a indiqué hier le ministère, dans un communiqué.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement du Président de la République, M. Necib a présidé mercredi dernier une réunion de travail consacrée à l’examen de l’état d’exécution du programme de développement relatif à l’eau potable et à l’assainissement dans la ville de Ouargla en présence notamment du premier responsable de la wilaya, Abdelkader Djellaoui. L’objectif de cette réunion a consisté à faire le point sur l’ensemble des projets engagés, en vue de lever les contraintes entravant leur avancement et de donner une nouvelle dynamique aux travaux dans le but d’offrir aux citoyens, dans les meilleurs délais, un service public de l’eau et de l’assainissement convenable, souligne la même source. Réaffirmant que l’amélioration des conditions d’accès des populations aux services d’assainissement et d’eau potable était un engagement du Chef de l’Etat dont la concrétisation ne devait souffrir aucun «atermoiement ou contrainte», le ministre a désigné l’inspecteur général du ministère à l’effet de superviser ces projets selon un planning précis arrêté avec les intervenants. Les travaux comprennent l’opération d’urgence pour le traitement de 18 points noirs sur le réseau de collecte des eaux usées dont sept sont déjà achevés. Le ministre a exhorté l’ensemble des responsables à achever les 11 restants au plus tard, fin 2018. A cet effet, le cocontractant Cosider Canalisation a été appelé à renforcer ses dispositifs de chantiers. Pour les autres tranches du projet, la fin février 2019 a été fixée comme date limite pour l’acquisition et l’installation de 72 pompes, dont 19 sont déjà prêtes à être installées. Par ailleurs, et pour garantir une meilleure maîtrise de cette opération, M. Necib a donné des instructions pour confier le contrôle et le suivi des travaux en cours et ceux à engager, à l’organisme public de contrôle technique des constructions hydrauliques (CTH). En matière d’alimentation en eau potable, le directeur général de l’ADE, Ismaïl Amirouche, a révélé au cours d’un exposé que trois sur neuf des stations de déminéralisation réalisées dans la ville de Ouargla sont en exploitation offrant un volume de près de 15.000 m3/j d’eau traitée. Une quatrième station entrera en exploitation le 1er novembre prochain alors que les cinq restantes seront mises en service progressivement d’ici la fin de l’année 2018. En outre, le responsable de l’ADE a fait savoir que pour une exploitation optimale, certaines de ces stations nécessitent la réalisation de nouveaux forages. Les responsables centraux et locaux de l’administration du secteur en charge des segments «Eau potable et assainissement» ainsi que les managers des établissements publics ADE et ONA ont également pris part à ce conclave, souligne le ministère.