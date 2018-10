Congrès de la fédération des travailleurs du commerce et du tourisme : instaurer le dialogue social

Le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, a insisté, hier à Alger, sur la nécessité de préserver jalousement la paix et la stabilité sociale du pays qui constituent un élément indéniable du développement économique. S’exprimant à l’ouverture des travaux du congrès de la Fédération nationale des travailleurs du commerce et du tourisme (FNTCI) de la centrale syndicale, qui s’est déroulée en présence des ministres du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, du Tourisme et de l'artisanat, Abdelkader Benmessaoud, il a souligné que l’UGTA a contribué davantage à la consolidation de la paix et de la stabilité sociale. Il a précisé que «cette dernière est le pilier fort de la République». Appuyant ses dires, M. Sidi Saïd a rappelé que durant la décennie noire, plusieurs syndicalistes ont sacrifié leur vie pour la défense des institutions de l’Etat dont le défunt Abdelhak Benhamouda.

Devant un parterre de syndicats venant de différentes régions du pays, il a réitéré le soutien indéfectible au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il dira dans ce sens que «notre confiance au Chef de l’Etat est basée sur la réalité, sur un Président moudjahid, patriote et républicain. Ce dernier est venu pour mettre fin à l’effusion de sang des Algériens et leur rendre la paix et le sourire». Mettant à profit cette occasion, le Sg de l’UGTA a mis l’accent sur la production nationale, insistant sur la nécessité de sensibiliser davantage les consommateurs sur l'importance de promouvoir la production nationale. Pour sa part, le ministre du Travail, de l’Emploi et de sécurité sociale a mis en exergue la relation étroite entre le gouvernement et l’UGTA : «Notre présence aujourd’hui, en tant que représentant du gouvernement, constitue un signal fort de notre conscience quant à l’importance du dialogue social», a-t-il indiqué. Il a rappelé, à cet effet, que l’instauration du dialogue social durant les 21 réunions de la tripartite (gouvernement-patronat-UGTA), a permis, entre autres, de discuter sur les différents problèmes socioéconomiques du pays. Le ministre n’a pas manqué d’afficher sa pleine satisfaction quant au degré d'avancement qu’a connu l’Algérie dans la promotion de la paix et du dialogue. Il a souligné que l’expérience exceptionnelle de notre pays en la matière a été saluée à maintes reprises par le Bureau international du Travail (BIT). A ce titre, M. Zemali à fait savoir qu’une convention a été signée entre l’Algérie et le BIT pour partager notre expérience dans le dialogue social et la sécurité sociale avec les pays africains, avant d’ajouter qu’il est convaincu que le développement et la croissance économique ne peuvent se faire sans les partenaires sociaux qui constituent la pierre angulaire dans la gouvernance des entreprises et les institutions. «Nous tenons toujours, a-t-il dit, à encourager nos partenaires sociaux à travailler en étroite collaboration avec l’administration exécutive des institutions et des entreprises».

Pour sa part, le ministre du Tourisme a mis en avant les réalisations de l’Algérie dans le domaine du tourisme qui, a-t-il indiqué ne cesse d’enregistrer des progrès remarquables. Il a précisé que «cette croissance est due essentiellement à la collaboration de différents secteurs et acteurs, notamment l’UGTA» qui, a-t-il enchaîné, «a joué un rôle important dans la promotion de la destination Algérie». Le secteur du tourisme, a-t-il ajouté, «est présenté comme l’une des priorités dans le programme du Président de la République et dans le plan d’action du gouvernement». Il a insisté dans ce sillage sur la nécessité de faire de l'Algérie une destination touristique par excellence disposant d'une diversité de produits et de différentes destinations avec une qualité supérieure et compétitive.

Makhlouf Ait Ziane