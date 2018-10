Evaluation des réserves halieutiques: Le bateau scientifique Grine Belkacem à Djibouti

Le bateau scientifique algérien «Grine Belkacem» effectuera prochainement une mission scientifique à Djibouti pour évaluer les réserves halieutiques de ce pays, a-t-on appris hier à Mostaganem du Directeur général de la pêche et de l'aquaculture, Taha Hammouche. En marge du salon régional ouest d’investissement dans la pêche et l'aquaculture, M. Hammouche a souligné que l’expérience acquise par le «Grine Belkacem» relevant du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA) en matière d’évaluation des réserves halieutiques est très sollicitée au niveau africain par des organisations internationales et africaines. Un accord financé par l’Organisation mondiale d’alimentation et d'agriculture (FAO) a été signé dernièrement avec l’Etat du Djibouti, permettant au CNRDPA et au staff du bâteau scientifique «Grine Belkacem» d’étudier et d'évaluer la ressource halieutique de ce pays arabe et africain, a-t-il fait savoir.