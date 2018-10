Association des amis du quotidien El-Djoumhouria : hommage au journaliste Djamel-Eddine Zaiter

L’Association des amis du quotidien El-Djoumhouria a organisé, hier, une rencontre en hommage posthume au journaliste défunt Djamel-Eddine Zaiter, victime du terrorisme durant la décennie noire. Cette rencontre a enregistré la présence d’amis et de membres de la famille du défunt, de journalistes, d’universitaires et du sénateur au Conseil de la nation, Abdelhak Kazi Tani. Organisée, à l’occasion de la Journée nationale de la presse, célébrée le 22 octobre de chaque année, cette cérémonie a été marquée par des témoignages sur la vie professionnelle du défunt et un débat de la situation de la presse en Algérie, où des intervenants ont appelé à parachever les instances réglementaires du secteur, dont l’Autorité de régulation de la presse écrite, le Conseil de l’éthique, et à adapter les chaînes de télévision privées au code de l’information. Des cadeaux ont été remis à la famille du défunt Zaiter, en plus d’un hommage rendu au journaliste Nouredine Chibani, décédé jeudi dernier. Pour rappel, Djamel-Eddine Zaiter exerçait au quotidien El-Djoumhouria à Oran et a été assassiné par les hordes terroristes un vendredi de Ramadhan 1995, lorsqu’il se recueillait devant la tombe de sa mère au cimetière de Gdyel.