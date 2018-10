Boumerdès et Tissemsilt : 4 abris détruits et 2 éléments de soutien arrêtés

Un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, vendredi, quatre abris pour terroristes à Boumerdès (1ere Région militaire), et arrêté deux éléments de soutien à Boumerdès et Tissemsilt (2ème RM)».

D’autre part,un détachement de l'ANP «à saisi trois fusils de chasse, 149 cartouches et une quantité de poudre noire à Tiaret (2ème RM)», tandis que les éléments de la Gendarmerie nationale d'Oran (2ème RM) «ont arrêté deux individus et saisi près de six kilos de kif traité et 5.425 unités de différentes boissons». Dans le même contexte et lors d'opérations distinctes à Tindouf (3ème RM) et Tamanrasset (6ème RM), des détachements de l'ANP «ont intercepté sept orpailleurs illégaux».

Par ailleurs, les Garde-côtes «ont mis en échec à Oran, Ain Témouchent, Mostaganem (2ème RM) et Chlef (1ere RM), des tentatives d'émigration clandestine de 195 personnes, tandis que 27 immigrants clandestins ont été arrêtés à Ain Guezzam et Naama».