Décès du moudjahid Abdelaziz Maaoui : Le Président Bouteflika adresse un message de condoléances à la famille

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid, Abdelaziz Maaoui, décédé à l'âge de 89 ans, dans lequel il a rendu hommage au défunt qui était «un exemple de dévouement et d'abnégation au service de son pays».

«C’est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle de la disparition d'un brave enfant de l'Algérie, le frère moudjahid Abdelaziz Maaoui. Puisse Dieu l'entourer de Sa Sainte Miséricorde», a écrit le Président Bouteflika. «Il nous quitte en silence laissant aux enfants de l'Algérie un parcours jalonné de hauts faits et de dévouement au service du devoir national. Conciliant, connu pour sa rectitude, le défunt rejoint très jeune le mouvement national, duquel il a puisé sa forte volonté. Il a fait preuve d'un grand courage sur le champ de bataille et d'un dévouement hors pair dans sa contribution à la bataille de développement du pays», a écrit le Président de la République. «Il nous peine de perdre un ami cher à nos coeurs, un compagnon dévoué, une sommité révolutionnaire qui a voué sa vie au service de sa Patrie. Le défunt fut un fervent défenseur de la cause de son pays durant la période coloniale. Fin diplomate, il s'acquitta avec brio de ses missions en qualité de ministre sous la bannière de l'Algérie indépendante», lit-on dans le message. «Que pouvons-nous, sinon que de nous résigner devant de la volonté du Tout-Puissant. En cette douloureuse épreuve, je prie Dieu d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle. Je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes, priant Dieu de les assister et de leur accorder sérénité et quiétude», a conclu le Chef de l'Etat.