Grand angle : Cécité

Au Yémen, les victimes du conflit ne sont plus comptabilisées, depuis 2016, par l'Onu. Le bilan étant resté à 10.000 morts à cette date. C’est dire à quel point le monde ignore la crise qui y sévit depuis 2015, date à laquelle la coalition menée par l’Arabie saoudite est intervenue dans le conflit.

«Depuis trois ans, une grande partie du monde ignore ce conflit et ne reçoit que peu d’informations sur ses conséquences dévastatrices», a indiqué Amnesty International. Pourtant, dans ce pays de la péninsule arabique, l’un des plus pauvres du monde, la mort continue de faucher des innocents et la crise ne cesse de prendre de l’ampleur. «Ni la communauté internationale ni l'Onu n'ont apporté un soutien significatif pour surmonter la crise yéménite. Il y a beaucoup de projets et de discours, mais en réalité, il y a très peu de cas concrets» a affirmé un journaliste yéménite. Pis encore, de grandes puissances, qui soutiennent la coalition, continuent de lui vendre des armes, alors que selon des experts, des éléments irréfutables prouvent que cela a entraîné des souffrances considérables au Yémen ces trois dernières années. La guerre qui s’y déroule peut continuer à être livrée à huis clos, sans que les consciences soient dérangées. «Un civil a été tué toutes les trois heures dans les combats au Yémen depuis début août, et de nombreux autres succombent à la maladie et à la faim», affirme l'ONG Oxfam dans un communiqué. Mais qui peut s’en émouvoir en dehors de quelques ONG ? Pour les Etats, ce qui compte en premier c’est la prospérité des affaires. Un pragmatisme qui explique, mais ne justifie nullement, la situation actuelle et l’incapacité de l’émissaire de l’ONU pour le Yémen de relancer le processus de négociation entre les protagonistes. En fait, cette cécité, dont font preuve les Etats et qui les a conduits à agir de manière irresponsable en fournissant aux parties les armes indispensables pour la poursuite du conflit, est condamnable, dans la mesure où les victimes de tels agissements sont les civils. «Nous perdons notre combat contre la famine. Nous pourrions approcher un point de non-retour au-delà duquel il sera impossible d'éviter de nombreuses pertes de vies humaines dues à une famine généralisée dans le pays», avait annoncé l’ONU le 21 septembre dernier. Un cri de détresse qui n’a, malheureusement, pour le moment du moins, aucun écho auprès des parties au conflit.

Nadia K.