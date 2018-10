Référendum d’indépendance en Nouvelle-Calédonie : Simple formalité ?

«Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» C'est la question à laquelle vont répondre dans une semaine une partie des habitants de ce territoire français du Pacifique-Sud dans un référendum historique qui les divise. A Nouméa, l'échéance prévue le 4 novembre est peu visible : seuls quelques panneaux d'affichage officiel témoignent de l'enjeu à venir, dans une campagne qui jusqu'alors se déroule dans un climat apaisé. Trois affiches prônent le non, celles des partis loyalistes Calédonie ensemble (droite modérée), du Rassemblement LR et des Républicains calédoniens. En face, les deux courants du FLNKS (Union calédonienne et Union nationale pour l'indépendance) appellent au oui. Au vu des sondages, qui donnent le non gagnant avec 60 à 69% des voix, les espoirs seront sans doute déçus au soir du scrutin, qui intervient au terme d'un processus progressif de décolonisation inscrit dans l'accord de Nouméa en 1998. Cet accord avait été signé dix ans après ceux de Matignon en 1988, qui ont mis fin à plusieurs années de quasi-guerre civile entre Kanak et Caldoches ayant culminé avec la prise d'otages et l'assaut de la grotte d'Ouvéa en mai 1988, faisant au total 25 morts. Selon les chiffres, les Kanak représentent moins de 50% de l'électorat. Et tous ne sont pas acquis à la cause indépendantiste. 174.154 électeurs sont appelés à se prononcer, car ils remplissent les conditions nécessaires pour figurer sur la Liste électorale spéciale pour la consultation (LESC), dont la principale est la justification d'une résidence continue dans l'archipel depuis au moins le 31 décembre 1994. En dépit de trente années de rééquilibrage économique et social en faveur du peuple premier de Nouvelle-Calédonie, les inégalités restent criantes dans cet archipel.

R. I.