Sommet d’Istanbul sur la Syrie : Un sommet de plus ?

Les dirigeants russe, français, turc et la chancelière allemande ont adopté hier à l’issue du sommet tenu à Istanbul sur la résolution de la crise syrienne une déclaration conjointe dans laquelle les quatre parties ont souligné «la nécessité de garantir la stabilité durable en Syrie uniquement par des méthodes politiques et diplomatiques», ont rapporté des médias russes. S’exprimant lors d’une conférence de presse, le président russe a affirmé que «les participants au sommet d’Istanbul se sont mis d’accord sur le règlement du conflit syrien en stricte conformité à la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l’Onu et en respectant les principes de l’unité, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie», a indiqué l’agence Sputnik.

M. Poutine a ajouté que «la déclaration adoptée par les quatre pays montre leur désir d’œuvrer ensemble pour régler la situation en Syrie, lancer un dialogue intersyrien efficace et mener des réformes d’Etat requises», a poursuivi la même source. Toutefois, «la lutte contre les terroristes reste parmi les tâches les plus importantes», a souligné encore le chef du Kremlin. «Malgré le fait que le niveau de violence en Syrie s’est abaissé de manière significative, l’élimination des radicaux qui s’y sont accumulés reste une tâche importante. Nous ne devons pas permettre aux bandits habitués aux combats de poursuivre leurs activités criminelles, de créer des cellules dormantes dans nos pays, de recruter des partisans et de prêcher l’idéologie extrémiste et le terrorisme», a-t-il expliqué. Le président russe a précisé, en outre, «le caractère provisoire de la zone démilitarisée et de la zone de désescalade dans le gouvernorat d’Idlib avant d’appeler la Turquie à assurer au plus vite le retrait des forces d’opposition, d’armes lourdes et d’unités militaires de la zone démilitarisée d’Idlib». «Nous avons constaté que la Turquie fait tout le possible en ce sens», a-t-il soutenu. Dans ce contexte, M. Poutine a indiqué que «Moscou se réserve le droit d’aider le gouvernement syrien à éliminer les terroristes à Idlib, si les radicaux mènent des provocations armées depuis cette zone». Le chef du Kremlin a annoncé avoir invité la France, l’Allemagne et la Turquie à appuyer l’initiative russe sur l’organisation d’une conférence internationale sur les réfugiés syriens.



Appel à la préservation de l’accord sur Idlib



«Le sommet a insisté sur l’importance d’un cessez-le-feu durable à Idlib tout en soulignant la nécessité de poursuivre la lutte contre le terrorisme», a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d’une conférence de presse. La réunion a salué «les progrès» accomplis à Idlib (nord-ouest de la Syrie) en ce qui concerne la mise en place d’une zone démilitarisée et le retrait des groupes radicaux de cette zone, aux termes d’un accord turco-russe conclu en septembre, a ajouté M. Erdogan, affirmant que les présidents russe Vladimir Poutine, français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont réitéré leur détermination «à travailler ensemble pour créer les conditions propices à la paix et à la sécurité en Syrie» et à «soutenir une solution politique et renforcer le consensus international à cet égard». En cas d’élections, il appartient aux Syriens «de l’intérieur et de l’extérieur» de décider du sort d’Assad, a affirmé M. Erdogan. «Les quatre dirigeants ont aussi appelé à la tenue d’une première réunion à Genève avant la fin de l’année du Comité constitutionnel devant permettre d’élaborer une nouvelle loi fondamentale, si les conditions le permettent», a fait savoir le chef d’Etat turc. «Nous avons souligné aussi l’importance d’assurer l’accès rapide, sûr et sans restrictions des organisations humanitaires à travers la Syrie», a-t-il également annoncé, précisant que les dirigeants des quatre pays ont en outre appelé à créer «les conditions pour un retour sûr et volontaire des réfugiés et déplacés syriens dans leurs foyers». Le sommet d’Istanbul a souligné, en outre, dans sa déclaration finale «l’importance d’une coordination accrue entre les différentes initiatives internationales visant à parvenir à une solution crédible et viable du conflit syrien».