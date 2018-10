Algérie - Mauritanie : Des perspectives prometteuses

L’ambassadeur d’Algérie à Nouakchott, Noureddine Khendoudi, a déclaré que l’Algérie et la Mauritanie ont la volonté politique de renforcer les relations économiques sous le parrainage des Présidents des deux pays.

«Le président de la République islamique de Mauritanie et le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, soutiennent les démarches de coopération économique entre les deux pays frères, notamment sur le plan commercial», a indiqué M. Khendoudi. Dans une déclaration à l’APS en marge de la Foire des produits algériens à Nouakchott, l’ambassadeur a mis l’accent sur l’évolution des relations entre les deux pays frères, «des relations qui ouvriront des perspectives prometteuses pour les deux parties dans les domaines de l’économie, notamment le commerce et l’investissement».

L’accord sur la création d’une base logistique à Bir Moghreïn (à 400 km des frontières algéro-mauritaniennes) figure parmi les principaux résultats accomplis lors de cette manifestation, a-t-il ajouté. L’accord a été signé entre le groupe Global Motors et le groupe Hamidi Bouchraya pour la création d’une zone de libre échange et la création d’une compagnie de transport algéro-mauritanienne. M. Khendoudi qualifie ce projet de base importante pour l’exportation des produits et équipements algériens vers la Mauritanie et de là vers l’Afrique de l’Ouest, vu son positionnement stratégique et les facilitations qu’accordent les autorités mauritaniennes. A une question sur l’état de la route reliant les frontières algériennes à la capitale Noukchott, l’ambassadeur a indiqué que les autorités mauritaniennes ont promis de remédier aux points noirs pour faciliter le passage des camions. La route s’étend des frontières algériennes via le passage «Mustapha- Benboulaïd» à Tindouf et la région Zouerate sur une distance de 800 km. Dans une première étape, il sera question d’un aménagement partiel, ce qui facilitera le déplacement des camions et des marchandises, en attendant son aménagement total: bitumage, signalisation et aires de repos, ajoute-t-on de même source. L’ambassadeur a affirmé que l’organisation de cette importante manifestation peu de temps après l’ouverture du poste frontalier et l’acheminement de 47 camions à Nouakchott, constituent un véritable exploit dans les relations commerciales entre les deux pays.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu un bond qualitatif, estimés à 50 millions de dollars en 2017, ce qui fait de l’Algérie le deuxième fournisseur du marché mauritanien au niveau africain, a indiqué M. Khendoudi. «Plus de 6 entreprises algériennes ont réussi à ouvrir des show-rooms à Nouakchott, en attendant de les étendre à d’autres villes mauritaniennes», a-t-il poursuivi. La manifestation a bénéficié d’un intérêt particulier de la part des hautes autorités en Mauritanie, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a même été reçu par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, et le Premier ministre mauritanien, Yahya Ould Hademine. L’ambassadeur a salué la présence des représentants du gouvernement mauritanien aux différentes manifestations, à l’instar du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, du ministre délégué chargé du Budget, sous la supervision de la ministre mauritanienne chargée du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Khadidja M’barek Fall. L’ambassadeur a salué la forte affluence des Mauritaniens à cette manifestation qui touche à sa cinquième journée, par rapport à l’édition précédente tenue du 30 avril au 06 mai 2017. Le nombre de participants «au grand concours du poste frontalier», organisé à l’occasion par l’ambassade étant estimé jusqu’au 26 octobre à 4.000 participants. La Foire des produits algériens est organisée du 23 au 29 octobre à Nouakchott.

----------------------------

Perspectives prometteuses pour le partenariat

La foire des produits algériens à Nouakchott connaît une affluence du public et des opérateurs économiques mauritaniens, notamment au niveau des stands de produits agricoles et agroalimentaires où la vente directe enregistre une forte demande.

Cette forte affluence du public est encourageante pour investir le marché mauritanien, ont déclaré à l’APS les exposants algériens. Lors d’une tournée, vendredi soir, à travers les différents stands, le ministre du Commerce, Said Djellab, a eu des échanges avec nombre d’opérateurs algériens sur les opportunités du marché mauritanien et sur leurs préoccupations en ce qui concerne l’exportation de leurs produits et les taxes y afférentes.

Le ministre a évoqué, à ce propos, des négociations en cours pour la signature d’un accord préférentiel en matière de commerce entre les deux pays, et qui est à même de renforcer davantage les échanges commerciaux bilatéraux, notamment après l’ouverture d’un poste frontalier terrestre dans la wilaya de Tindouf, ajoutant que ce poste sera mieux aménagé pour faciliter l’accès de produits. Le ministre s’est notamment attardé au stand du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), fortement présent à cette foire afin de faire connaître ses produits et étudier la demande du marché mauritanien ainsi qu’au stand du Groupe K-PLAST dont les produits connaissent une forte demande de la part des opérateurs issus de Mauritanie, de Côte d’Ivoire et du Sénégal, des pays qui importent actuellement du Maroc, de la Turquie et de la Chine. Le Groupe K-PLAST, dont les produits sont agréés par Sonelgaz, a convenu avec ses partenaires de créer des partenariats à travers l’ouverture de dépôts et de showrooms en Mauritanie. A ce jour, K-PLAST a eu des pourparlers avec 20 opérateurs et 30 distributeurs issus de différents pays.

Pour sa part, le Groupe BCR spécialisé dans la fabrication de boulonnerie, de robinetterie et de coutellerie est en négociation avec 8 opérateurs mauritaniens qui devraient se rendre en Algérie pour examiner les opportunités de partenariat.