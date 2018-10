Mme Atika El-Mammeri, Présidente de la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées : « Nos doléances ont été prises en compte »

Les conclusions et recommandations du comité des Nation unies sur la situation des personnes handicapées en Algérie vous confortent quelque part puisqu’elles relèvent les mêmes préoccupations que celle soulevées par la Fédération depuis des années, notamment en matière de prise en charge des femmes et enfants handicapées , en matière de scolarité d’accessibilité … Quel est votre commentaire ?

«L’examen du comité a débuté le 1er jour et durant la matinée du 2e jour par un long déroulement du rapport et du développement détaillé de celui-ci par la délégation algérienne (composée, entre autres, de plusieurs représentants du ministère de la Solidarité nationale, ainsi que du Ministère de la justice et du ministère des Affaires étrangères), ce qui a laissé un temps très limité pour pouvoir développer un débat plus interactif. Ce fut alors par la suite une série de questions et observations en lien au contenu du rapport qui ont été posées par les membres du comité des droits des personnes handicapées. Il a ainsi souligné l’écart qui existe en Algérie entre les lois qui garantissent les droits des personnes handicapées. Il a aussi relevé que les personnes handicapées étaient toujours confrontées à d’énormes problèmes d’accessibilité et que les chiffres de réalisation en ce domaine n’étaient pas convainquants. On s’inquiète sur l’absence d’une politique de désinstitutionalisation des enfants handicapés, relevant que plus de 7.000 (selon le rapport de l’Etat) n’étaient pas inclus dans les écoles prévus pour ces enfants et vivaient encore à l’écart de la société. Un expert a souligné aussi l’importance de l’article 19 de la Convention portant sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société. Il a demandé à la délégation de relater quelle assistance (humaine ou matériel) bénéficiait, en Algérie, une personne handicapée vivant au sein de sa famille pour qu’elle puisse participer activement et de manière autonome à la vie sociale, si les transports publics étaient aménagés pour répondre aux déplacements des personnes handicapées. Il a été souligné qu’aucune plainte relative à la discrimination fondée sur le handicap n'a été déposée, ce qui pourrait indiquer que les procédures de plainte ne sont pas accessibles et bien connues des victimes. Un expert s’est inquiété du fait que les personnes handicapées ayant un handicap psycho-social n’aient pas le droit d’exercer ses droits civils. Il a relevé que le régime de tutelle prévu par l’article 80 du Code civil algérien n’était pas conforme aux dispositions de la Convention, contrairement à ce qu’affirme le rapport. Le comité a prié la délégation d’expliquer comment l’Algérie entendait renoncer au régime de tutelle pour passer à un modèle destiné à aider les personnes handicapées à prendre des décisions, –en matière civique et juridique notamment. Il a regretté également que l’enquête nationale sur le handicap prévue depuis 2011, n’ait toujours pas donné de résultats et que la définition du handicap qui figure dans la loi de 2002 ne soit pas tout à fait conforme à la définition qu’en donne la Convention et que tout l’arsenal juridique n’est pas été mis en conformité avec les dispositions de la convention dont l’Algérie est signataire depuis mai 2009. Beaucoup d’autres points, tous liés aux articles de la convention, ont été mentionnés ».



Quelles réactions attendez vous du ministère de la Solidarité nationale après la publication de ces recommandations ? Allons nous vers des solutions pour remédier aux manquements constatés ?

«Le rapporteur du comité pour l’examen du rapport a espéré que l’Algérie appliquerait ses recommandations et a encouragé l’Algérie à ratifier le Protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées. Le comité a recommandé également à ce que l'État partie (Algérie) envisage d'engager le processus de ratification du Protocole facultatif à la Convention qui donnerait plus de possibilités aux personnes handicapées algériennes de défendre leurs droits. Il s’est félicité aussi de l'adoption de l'instruction du Premier ministre de décembre 2013 sur l'intégration du handicap dans les programmes sectoriels, conformément à l'art. 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la norme nationale régissant l'approbation technique des infrastructures pour personnes handicapées et l'accord signé le 22 avril 2018 visant à établir des mécanismes de suivi et d'inspection des travaux relatifs à la accessibilité des bâtiments et des installations ouverts au public. Le comité prend également note, avec satisfaction, de la première édition du dictionnaire de la langue des signes algérienne (2017), qui constitue un pas en avant vers la reconnaissance officielle de cette dernière.

Mme Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, a indiqué que son pays prenait note de l’appel lancé par les experts en faveur de l’harmonisation de la loi algérienne avec les dispositions de la Convention. Espérons que tout cela se concrétise. Dans tout les cas l’Algérie est dans l’obligation d’adapter sa loi à la convention qu’elle a signé».

Propos recueillis par : F. L.