M. Abssi Abderrazak Mourad : « Les recommandations du comité constitueront un plan d’action pour l’Algérie »

La situation des personnes handicapées en Algérie a été évaluée pour la première fois par le comité des Nations unies en août dernier lors d’une séance-débat au cours de laquelle la délégation algérienne devait répondre à un certain nombre de questions. Comment s’est passé cet examen et quelle est la nature des questions soulevées ?

«Après l'ouverture de la session par Mme Theresia Degener, présidente du comité, et son accueil à la délégation algérienne, la parole a été donnée à la ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, présidente de la délégation algérienne, qui a présenté son allocution, au nom du gouvernement algérien (ci-jointe), dans laquelle elle a exposé le rapport initial de l'Algérie sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies, relative aux droits des personnes handicapées. Le rapport, établi par un groupe de travail multidisciplinaire, sous les auspices du ministère des Affaires étrangères, définit le cadre législatif et réglementaire ayant trait aux droits des personnes handicapées et donne une image réelle de leur mise en œuvre. Le rapport illustre également les défis et les contraintes auxquels fait face cette catégorie de la population dans notre pays. Mme la ministre a abordé en outre d’autres domaines aussi importants, tels que l'accessibilité, l’aide sociale de l'État et la participation de la société civile à la préparation, au suivi et à l'évaluation des programmes liés à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Les débats sont ensuite entamés et la première série de questions portait sur des sujets très sensibles, tels que l'inadéquation de certains concepts contenus dans certaines lois algériennes avec la Convention internationale, le manque de développement de la définition du handicap contenue dans la loi 02-09 relative à la protection et la promotion des personnes handicapées, l'accessibilité, l'insertion scolaire intégré, les statistiques inhérentes à l’handicap, la participation des personnes handicapées et les organisations qui les représentent dans la prise de décision, les critères de détermination du handicap et le vécu des femmes handicapées en milieu rural et les moyens de les protéger … »

Le comité a exprimé dans ses conclusions finale des satisfactions sur quelques réalisations de l’état algérien à l’adresse des personnes handicapées, mais aussi des réserves concernant des insuffisances constatées notamment en matière d’adaptation des lois algériennes à la convention. Comment l’Algérie a-t-elle accueilli ces conclusions et quelle suite leur donnera-t-elle ?

«Lors de sa déclaration finale, Mme La ministre a souligné que la mise en œuvre de la Convention est un processus dynamique à travers lequel notre pays a lancé un atelier de réformes qui renforcerait les libertés individuelles et collectives et le bien-être des citoyens algériens. Dans ce contexte, notre pays a enregistré l’invitation du comité à adapter certaines dispositions du droit algérien à la Convention internationale. Madame la Ministre a présenté les remerciements de l'Algérie aux membres du Comité pour leur appréciation positive du saut qualitatif qu'a connu notre pays dans le domaine de l'accompagnement et de l'autonomisation des personnes handicapées. Notre pays va s’atteler à la mise en œuvre des recommandations qui ont été émises par le comité. Ces recommandations peuvent même constituer un plan d’action pour la commission qui travaille actuellement sur un projet de révision de la loi de 2002 relative a la protection et la promotion des personnes handicapées ».

Propos recueillis par : F. L.