Rapport initial et réponses de l’Algérie : Attentes et défis

Le rapport initial que l’Algérie soumet au Comité des droits des personnes handicapées fait le point sur la situation des droits des personnes handicapées en Algérie, en application du premier paragraphe de l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par l’Algérie, le 12 mai 2009. Ce rapport, élaboré par un groupe de travail interdisciplinaire mis en place à cet effet, se propose de faire connaître le cadre législatif et réglementaire encadrant les droits inhérents aux personnes handicapées et de donner une fidèle image de leur mise en œuvre, et enfin de souligner les défis et les obstacles auxquels est confrontée cette frange de la population, lit-on sur le document. Dans ses réponses aux questions soulevées par le comité des Nations unies, l’Algérie rappelle que la révision des textes et leur mise aux normes par rapport aux traités internationaux et aux réalités nouvelles de la société algérienne est un processus permanent. La loi no 02-09 du 8 mai 2002 couvre l’ensemble des personnes handicapées, qu’elles soient porteuses d’un handicap moteur, visuel, auditif ou mental. Selon la loi algérienne, l’évaluation du handicap ne se fait plus sur les déficiences, mais sur les conséquences du handicap sur la vie quotidienne de la personne handicapée, y compris le handicap mental.

L’action de l’État consiste à mettre au profit des personnes handicapées toutes les prestations sociales qui se traduisent par des programmes relatifs aux aides financières, aux prestations de compensation du handicap et aux prestations de compensation en établissement, définies par la législation et la réglementation en vigueur. Dans son discours inaugural, la ministre de la Solidarité dit, au nom de la délégation : «En soumettant ce rapport et en se présentant devant vous, pour la première fois, la délégation algérienne restera à votre écoute durant cet exercice. Aussi, elle vous entretiendra avec franchise et sincérité. Elle mesure les attentes et certainement les insatisfactions que votre honorable comité peut exprimer, et cela en raison du temps imparti, de ne pas pouvoir aborder, dans le détail, l’ensemble des questions soulevées.»

La scolarité, l’appareillage, le transport et la restauration des enfants handicapés sont à la charge de l’État

Le rapport de l’Algérie précise que «depuis la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées, l’Algérie œuvre pour une pleine inclusion des enfants handicapés dans les écoles de l’Éducation nationale». Le nombre des enfants handicapés scolarisés n’a cessé de croître, pour atteindre 37.080 enfants handicapés, au titre de l’année scolaire 2017/2018. Par ailleurs, les femmes handicapées bénéficient, au même titre que toutes les femmes, de l’ensemble des prestations sociales, notamment les prestations de dépistage et de prise en charge du cancer du sein, conformément au «Plan national Cancer». À la question du comité de savoir si les représentants des personnes handicapées sont consultées, l’Algérie répond que «les personnes handicapées et les organisations qui les représentent sont membres dans toutes les commissions, les comités et les groupes de travail chargés de mettre en place les stratégies et les programmes de développement des droits des personnes handicapées». La ministre de la Solidarité a conclu son intervention, en précisant : «Cependant, nous sommes pleinement conscients des défis qui nous attendent et auxquels il faudra trouver des réponses adéquates. Nous ne saurions les trouver qu’à travers une approche globale, par la mise en œuvre d’une stratégie nationale, avec l’implication de la famille, des associations qui interviennent dans le domaine du handicap et un dialogue constant avec les personnes handicapées, et à avoir, à travers l’échange interactif que nous allons entretenir, un dialogue qui puisse renforcer davantage les droits des personnes handicapées.»

F. L.