Violence à l’égard des femmes handicapées : Il faut en parler

Elles étaient sept associations de personnes handicapées chapeautées par la fédération nationale à donner leurs avis et à répondre à la liste des points à traiter relatifs au rapport initial de l’Algérie, liste soumise par le comité des Nations unies. La Fédération nationale des personnes handicapées (FAPH) a exposé, dans son rapport alternatif, les principales préoccupations de la population aux besoins spécifiques en Algérie. La FAPH regrette que depuis de nombreuses années, l’évaluation du handicap continue à se faire par l’octroi d’un pourcentage attribué par un médecin spécialiste en orthopédie, qui, lui, utilise un barème datant de 1963. De plus, bien que le handicap n’apparaisse plus sur les cartes d’identité et les passeports, qui sont maintenant biométriques, il figure toujours dans les données numérisées de la personne dans la partie «Signes particuliers». Cependant, il continue, dans certaines wilayas, à être mentionné sur le permis de conduire obtenu par les personnes handicapées. La FAPH déplore aussi que le Conseil national des personnes handicapées — présidé par la ministère de la Solidarité nationale — depuis sa création en 2006, n’ait toujours pas élaboré de stratégie nationale pour la promotion des droits des personnes handicapées et leur participation sociale. De ce fait, les associations de personnes handicapées, très minoritaires, n’arrivent pas à faire entendre leur voix. De plus, ce conseil n’a jamais été consulté par le gouvernement, lors de l’élaboration de sa politique générale. Ce conseil n’a jamais non plus élaboré de rapports sur la situation de cette catégorie, et l’État d’ailleurs ne décrit que sa composition, ses membres, ses commissions, mais pas son bilan.

La FAPH déplore que l’enquête nationale sur le handicap, prévue depuis 2011, à laquelle l’État a consacré une subvention importante, qui a démarré en 2014, n’ait toujours pas dévoilé ses résultats. Pourtant, les termes de référence de cette enquête ont été élaborés avec les nouvelles approches du handicap, et aurait fourni beaucoup de données sur la violation du droit à l’égalité et la non-discrimination des personnes handicapées.

Femmes handicapées : invisibles pour la FAPH

Bien que l’État déclare que «l’arsenal juridique contre la violence à l’égard des femmes a été renforcé», il ne parle pas de la violence subie par les femmes en situation de handicap, alors que la plupart des femmes en situation de handicap vivent recluses au sein des familles, loin de toute vie sociale, et leur situation est encore plus grave lorsqu’elles ont un handicap intellectuel ou psychique, car lorsqu’elles sont internées dans des hôpitaux psychiatriques, elles sont très peu protégées contre l’arbitraire, la violence et les abus sexuels au sein de ces hôpitaux. Invisibles, beaucoup d’entre elles, en particulier les femmes célibataires, ne sont pas touchées par les campagnes de prévention du cancer du sein ou du cancer de l’utérus, car elles fréquentent rarement les structures de protection maternelle et infantile. La FAPH note également que «la stratégie nationale pour la promotion, l’intégration des femmes et ses plans d’actions» s’est terminée en 2014, sans avoir pris en compte les violences et les discriminations faites aux femmes handicapées. Pour ce qui est des enfants handicapés, l’État, dans toute sa stratégie pour les droits de l’enfant qu’il énumère dans ses réponses, les enfants handicapés ne sont pas du tout cités, sauf quand il s’agit de «distribution de vêtements, produits alimentaires spécifiques à certaines maladies, les fournitures scolaires… ». Ce qui dénote une vision très charitable vis-à-vis des enfants handicapés. Que les parents d’enfants handicapés moteur d’origine cérébrale sont aussi confrontés à un manque de moyens, puisque leurs enfants ne perçoivent une indemnité dérisoire de 4.000 dinars qu’à l’âge de 18 ans, et qui cible uniquement les jeunes handicapés à 100%. Ces parents ont mis en place, à travers leurs associations, des dispositifs d’insertion, mais rencontrent beaucoup de difficultés financières pour leur gestion.

L’éducation inclusive, un droit confisqué

La FAPH déplore le fait que l’éducation inclusive n’est toujours pas programmée ni inscrite dans la politique du ministère de l’Éducation nationale, puisque l’État déclare «ouvrir des classes spéciales pour accueillir les enfants en situation de handicap dans les écoles primaires», ce qui est contraire à la CRDPH. Les enfants handicapés sont cédés au ministère de la Solidarité nationale, à travers les 250 centres spécialisés, dans une vision de charité sociale et de «catégorie» à part qui sont pour eux la seule finalité sans perspective d’une inclusion sociale future. De plus, aucune formation pour l’accueil des élèves handicapés en direction des enseignants n’est inscrite dans leur cursus. Cette situation entraîne la déscolarisation des élèves handicapés dès la première année primaire, au motif qu’ils sont incapables de suivre en classe. La FAPH déplore aussi que pour les milliers d’enfants ayant besoin d’un accompagnement accru comme ceux handicapées psycho-sociales ou intellectuels (comme les enfants autistes), ils sont exclus de leur droit à l’éducation. Elle déplore aussi que les classes dites «spéciales», ouvertes au sein du système général de l’éducation, mais dépendants pédagogiquement du ministère de la Solidarité nationale, sont en fait des ghettos au sein de ces écoles, puisque les élèves handicapés ont des horaires de sortie et de rentrée à l’école à part. Ces classes n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation, depuis leur démarrage dans les années 1990. Comme conséquence, rares sont les enfants issus de ces classes qui ont rejoint les classes ordinaires de la même école. La FAPH note avec préoccupation que les associations de parents d’enfants handicapés, qui ont ouvert des écoles par nécessité pour prendre en charge leurs enfants, mais sans aucune vision stratégique inclusive, font faces seules à de nombreuses contraintes financières et d’absence d’encadrement pour leur gestion, et doivent faire appel à la charité publique, très aléatoire, pour les faire fonctionner.

F. L.