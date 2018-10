Examen, pour la première fois, de la situation des handicapés à Genève : Des réalisations positives et des insuffisances

Le Comité des droits des personnes handicapées est un organe composé d’experts indépendants qui surveille l’application de la Convention par les États Parties. Chaque État doit lui présenter un rapport détaillé sur les mesures qu'il a prises pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État Partie intéressé. Le Comité, qui se réunit deux fois par année à Genève, adopte, le cas échéant, des directives relatives à la teneur des rapports.

Lors de ses deux séances (401e et 402e), tenues les 29 et 30 août 2018, le Comité sur les Droits des Personnes Handicapées des Nations unies a adopté les observations finales, le 13 septembre 2018. Le rapport final stipule que le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l'Algérie, et remercie l'État des réponses écrites et se félicite de l'adoption de l'instruction ministérielle principale du 21 décembre 2013 relative à l'intégration du handicap dans les programmes sectoriels conformément à l'art. 33 (1) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et l'accord signé le 22 avril 2018 visant à mettre en place des mécanismes de surveillance et d'inspection des travaux relatifs à l’accessibilité des bâtiments et des installations ouverts au public. Le Comité note également avec satisfaction la première édition du Dictionnaire de la langue des signes algérienne (2017) en tant que pas en avant vers la reconnaissance officielle de la langue des signes algérienne. Le Comité est préoccupé, par contre, par le fait que l'État n'a pas encore harmonisé sa législation avec la Convention, puisque les multiples niveaux d’évaluation de l’incapacité aux fins des prestations et d’autres services continuent de se concentrer sur les déficiences de la personne.

Consultation et implication active

Le comité se dit préoccupé par le fait que les personnes handicapées, par le biais de leurs organisations représentatives, ne sont pas consultées et ne participent pas activement à tous les processus de prise de décisions les concernant, y compris la mise en œuvre de la Convention, et recommande à l'État de prendre des mesures pour consulter et impliquer activement les personnes handicapées. Il recommande de sensibiliser les acteurs publics et privés, en particulier les avocats, le pouvoir judiciaire, les agents des forces de l'ordre, les fonctionnaires, les employeurs, les professionnels de l'éducation et de la santé, et les personnes handicapées elles-mêmes, au droit à l'égalité et à la non-discrimination.

Un manque d’assistants, d’enseignants et d’autres professionnels formés

Le comité relève aussi une quantité insuffisante d'assistants de garde d'enfants, d'enseignants et d'autres professionnels formés pour mener une politique de développement inclusif. Les enfants handicapés ne jouissent pas de leurs droits d'accéder aux services de santé, à la protection sociale et à l'éducation inclusive. Un grand nombre d'enfants handicapés, en particulier des enfants présentant des handicaps psycho-sociaux et intellectuels, vivent encore dans des établissements de soins alternatifs résidentiels. Les recommandations ici est d’encourager la prise en charge alternative dans les milieux familiaux pour les enfants handicapés, et, entre-temps, veiller à ce que les structures de soins alternatifs résidentiels disposent de personnel qualifié et de ressources financières suffisantes. Par ailleurs, le Comité est préoccupé par le fait que la législation existante en matière d’accessibilité physique n’est ni suivie ni mise en œuvre, faute de ressources. Il s'inquiète également de l'absence de législation visant à faciliter l'accès au plus grand nombre de personnes handicapées, en plus des personnes à mobilité réduite, à l'environnement physique, au transport, à l'information et aux communications.

Discrimination dans le secteur de l’emploi

Le Comité s'inquiète du fait que, malgré l'entrée en vigueur de l'article 27, de la loi du 8 mai 2002, qui stipule que tous les employeurs doivent consacrer au moins 1% des emplois aux personnes handicapées reconnues comme travailleurs, et la possibilité pour les employeurs de recevoir des fonds pour l'adaptation des postes de travail, les personnes handicapées continuent à être discriminées dans le secteur de l'emploi. Il recommande de préparer une stratégie nationale, en étroite consultation avec les organisations représentatives des personnes handicapées, afin d’accroître le taux d’emploi des personnes handicapées, en particulier des femmes. Il est préoccupé par l'absence de collecte systématique de données sur les personnes handicapées, par l’allocation de protection sociale existante pour les personnes handicapées et leur famille est insuffisante pour assurer un niveau de vie suffisant. Le Comité souligne enfin l’importance de toutes les recommandations et souhaiterait attirer l’attention de l’État partie sur la recommandation concernant la mise en œuvre et le suivi à l’échelle nationale des mesures urgentes à prendre.

F. L.