Dans la lucarne : Ils s’effacent devant les ténors

Nos clubs qui animent la première division avaient eu à imposer leur diktat sur les compétitions africaines au niveau des clubs. Certes, Al Ahly du Caire, dont le siège de la CAF se trouve au Caire, avait lui aussi à faire une véritable «main mise» sur le football africain. Il truste, le moins que l’on puisse dire, les titres, notamment sur le plan africain. Face à cette large domination, les Algériens avaient eu aussi leur mot à dire avec le MCA, la JSK, l’ESS et bien d’autres, même si l’USMA n’a jamais réussi à remporter une coupe d’Afrique. Toutefois, il y a lieu de relever qu’il y avait de la qualité dans le jeu des clubs algériens. Ils étaient, le moins que l’on puisse dire, respectés par tous au niveau du continent. Puis, avec le temps qui passe et malgré le fait qu’on avait appliqué le professionnalisme, on ne peut pas dire que c’est toujours la joie et l’allégresse de nos clubs sur le plan des compétitions africaines. Certes, l’ESS avait réussi en 2014/2015 à remporter la Ligue des champions d’Afrique qui avait dominé le Vita Club, mais notre football n’a plus remporté le moindre trophée. On s’arrêtait soit au niveau des quarts ou demi-finales de cette compétition ou bien celle de la CAF avec le MCA et l’USMA. Ces deux clubs avaient nourri de sérieuses ambitions pour passer l’écueil des quarts de finale. Il leur manquera toujours quelque chose pour forcer le destin qui se dresse comme un roc devant eux à chaque nouvelle édition. Sur le plan national, ils sont là présents, mais en Afrique des équipes comme le TP Mazembe ou les clubs marocains ou tunisiens les empêchent de passer et continuer leurs aventures. Il faut admettre aussi que le football africain au niveau des clubs a vraiment progressé avec des clubs qui se sont améliorés sur le plan qualitatif, mais aussi sur le plan administratif. C’est-à-dire l’amélioration de ces clubs sur le plan financier les a rendus plus solides et surtout pas faciles à éliminer comme ce fut le cas par le passé. Par conséquent, nos clubs trouvent de plus en plus un mal fou dès les quarts de finale à aller encore plus dans les compétitions africaines. On l’avait vu avec l’USMA, mais aussi le MCA. Cette dernière en Ligue des champions avait été arrêtée par une autre équipe algérienne, l’ESS. C’est vrai que certains, pour des raisons qu’on ne s’explique pas, ne perdent pas le fil pour dire que notre football a vraiment baissé. Cette critique n’est pas totalement fondée du fait que tout le monde avait constaté une évolution linéaire de notre football. Et sur le plan africain, il avait quelque chose à dire et à mettre sérieusement sur l’échiquier. On avait vu que l’ESS a réussi à passer jusqu’en demi-finale. Elle avait été stoppée par la grande équipe d’Al Ahly. Sans la faute défensive, on aurait pu prétendre à mieux. Toujours, si cette fois-ci, on n’est pas passé, il faudra améliorer la qualité de nos effectifs si l’on veut remporter le trophée et les 1,5 million d’euros qu’on propose au lauréat final. On peut dite qu’on n’est pas loin du sacre. Les Sétifiens ont mieux joué que leurs adversaires du jour. Il manquera toujours un «petit chouiya» pour que tout devienne possible. Il faudra continuer sur cette voie, mais en améliorant ce qui peut l’être. Indirectement, il faudra être plus critique et surtout plus sérieux dans l’organisation et la confection des objectifs.

Hamid Gharbi