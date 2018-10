BOXE, 5e championnat d’Afrique des nations militaire : 14 pays ont confirmé leur participation

Ce cinquième championnat d’Afrique des nations militaire de boxe verra la participation de quatorze nations, dont l’Algérie. Nos «bidasses» seront représentés par 10 boxeurs très ambitieux les uns que les autres. Les dix boxeurs qui sont actuellement en stage à Chlef sont très motivés pour honorer le sport militaire qui ne cesse de progresser. Parmi les quatorze pays qui seront présents au rendez-vous d’Alger, on peut citer entre autres : la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Ghana, la Côte-d’Ivoire, le Kenya…Ce championnat d’Afrique aura lieu, du 3 au 10 novembre au Centre des équipes nationales militaires de Ben Aknoun. À cette occasion, l’entraîneur national de l’EN militaire, Brahim Bedjaoui, dit : «Le commandement militaire nous a donné tous les moyens pour mieux préparer ce rendez-vous. On ne peut que les remercier, puisqu’ils n’ont jamais failli pour nous permettre d’évoluer dans les meilleures conditions. Nos 10 boxeurs sont à même de monter sur le podium. On est très optimistes pour réussir un très bon championnat d’Afrique. On déplore l’absence des Égyptiens. On ignore les raisons. Ce qui nous intéresse, c’est d’honorer notre institution militaire et réussir agréablement ce championnat d’Afrique de boxe.»

H. G.