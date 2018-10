AGEx de la FAF tenue hier au CTN de Sidi Moussa : Adoption du projet de réalisation de 4 centres de formation

C’est hier matin, au Centre technique national de Sidi Moussa, que s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la FAF, en rapport avec le projet du lancement de quatre centres de formation régionaux, comme initié par le président de l’instance fédérale, Kheireddine Zetchi, et les membres de son bureau.

Devant une assistance nombreuse constituée des membres de l’assemblée générale, le boss de la FAF a présenté son projet pour le soumettre à l’approbation. Suite à quoi les membres de l’Assemblée générale extraordinaire (AGEx) ont adopté à l’unanimité le projet de réalisation des quatre centres de formation en question. Seul le représentant de la JS Saoura, délégué par le président du club Zerouati, actuellement suspendu, a voté contre. Ce sont les présidents des clubs des Ligues 1 et 2 professionnelles et les présidents des ligues de wilaya qui se sont prononcés sur le sujet. Ces derniers ont approuvé sans problème aucun le projet de réalisation des quatre nouvelles infrastructures sportives de football liées à la formation. Pour rappel, les quatre centres seront implantés dans les wilayas de Tlemcen, Saïda, El-Tarf et de Batna. Zetchi n’a pas caché son enthousiasme par rapport à la question du lancement «enfin» des centres de formation de la FAF, en attendant ceux des clubs, notamment dits professionnels. Il a fait savoir que la gestion de ces centres sera confiée à des experts en la matière, et qu’ils seront bénéfiques et profitables à notre football et par conséquent aux jeunes footballeurs qui bénéficieront d’une formation footballistique complète digne de ce nom avec un encadrement compétent et de haut niveau. Il n’a pas omis de dire ses remerciements au ministère de la Jeunesse et des Sports et aux autorités locales, suite aux facilités accordées à la Fédération algérienne de football en matière de foncier, pour les assiettes de terrain mises à la disposition de l’instance footballistique nationale, pour permettre la réalisation des quatre centres de formation de Tlemcen, Saïda, El-Tarf et Batna.

Ces centres profiteront aussi aux clubs et aux jeunes catégories, notamment des 13-15 ans, qui pourront dans de telles conditions favorables faire valoir leur talent et faire émerger les footballeurs doués de demain. Tout cela, avec le concours de techniciens qualifiés spécialisés dans la formation des jeunes joueurs. Pour le coût financier de chaque centre parmi les quatre dont la réalisation sera incessamment enclenchée, Zetchi a fait savoir que l’enveloppe financière allouée à la réalisation d’un seul centre est d’environ un milliard de dinars. Tout en tenant à préciser que d’autres centres seront réalisés à l’avenir et que leur coût ne sera pas automatiquement semblable. Cela dépendra de nombre de paramètres à prendre en considération. Il a affirmé qu’il est probable de programmer la réalisation de deux autres centres à Ouargla et à Béchar en cas de choix d’assiettes de terrain par les autorités locales. «L’adoption de ce projet de centre de formation par les membres de l’assemblée générale est historique pour le football national. L’histoire le retiendra», a-t-il tenu à souligner.

Mohamed-Amine Azzouz