Guelma : éliminer la crise de l’habitat

Pas moins de 305 logements de différentes formules répartis sur 20 communes ont été attribués à leur bénéficiaire, dans la wilaya de Guelma. Une cérémonie de distribution symbolique a été organisée à la salle de conférences, au niveau du siège de la wilaya, au profit de 48 bénéficiaires de logements publics locatifs (LPL), logements promotionnels aidés (LPA) et habitat rural. Le chef de l'exécutif local a indiqué que le quota global de logements distribués au niveau de Guelma, à l'occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération, totalise 200 aides financières pour l'habitat rural, 60 unités LPA, ainsi que 45 autres LPL. Le même responsable a précisé que les communes concernées par cette opération sont Medjez Safa, Ben Djerah, Oued Zenati, Bordj Sebat, Aïn Makhlouf, Aïn Laârbi, Tamlouka, Bouchegouf, ainsi que Rass Laâgba, Aïn Regada, Djebala Khmissi, Bouhamden, Aïn Sandal, Bouhchena, Hamam Debagh, Roknia, Hamam Nebaél, Dehwara, Oued Cheham et Guelma. Il a ajouté que ce quota s'inscrit dans le cadre du «grand programme visant l'élimination de la crise du logement» dans cette wilaya, conformément aux instructions du Président de la République, dans le but d'améliorer les conditions de vie des citoyens, ajoutant que l'année 2019 sera «l'année de distribution de logements par excellence», à travers les 34 communes de la wilaya de Guelma.

Mila

Nouvelles opérations incessamment

Au total, 1.331 logements dans différentes formules répartis sur 19 communes de la wilaya de Mila ont été distribués, en présence des autorités locales. Ce programme concerne 781 logements publics locatifs (LPL), 100 logements promotionnels aidés (LPA), 50 unités promotionnelles, ainsi que 400 aides bénéficiaires pour l'habitat rural, a-t-on appris des organisateurs. Pour sa part, le chef de l'exécutif local, Mohamed Amier, a déclaré que la réalisation des différents programmes de logement dans cette wilaya se poursuit, ajoutant que d'autres logements seront distribués «incessamment» jusqu'à la fin de l'année en cours.

Naâma

Nouvelles affectations attendues



Quelque 250 actes d'aides à l'habitat rural ont été attribués à leurs bénéficiaires à Nâama, en présence des autorités. Le wali, Mohamed Hadjar, a souligné que cette opération s'inscrit dans le cadre de la distribution nationale de l'habitat. La wilaya a enregistré, depuis le début d'année en cours, la distribution de 1.700 aides à l'habitat rural à travers ses 12 communes, a-t-il fait savoir, annonçant que cette opération de remise des actes sera suivie par d'autres à l'occasion des manifestations du 11 Décembre 1960 comportant l'attribution de 1.964 logements publics locatifs (LPL), promotionnels aidés (LPA) et aides à l'habitat rural. Les aides à l'habitat rural sont très demandées par les citoyens de la wilaya, a-t-on indiqué, signalant que 26.527 habitations rurales ont été réalisées depuis 2000 jusqu'à septembre dernier et 2.046 autres sont en cours. Des lots de terrains à bâtir seront distribués une fois les lotissements raccordés aux réseaux d'électricité, d'eau, d'assainissement, a-t-on annoncé.

Ouargla

Des terrains à bâtir

Un total de 3.503 unités de logements de différentes formules de construction a été attribué dans la wilaya d'Ouargla. L'opération, présidée par le wali d'Ouargla et le wali délégué de Touggourt (160 km d'Ouargla), en présence de nombreux bénéficiaires et de leurs familles, a été marquée par une remise symbolique de 300 titres d'attribution de ces logements.

Le quota attribué englobe 219 logements de type public locatif (LPL), 80 unités de type promotionnel aidé (LPA), 805 aides à l'habitat rural, 500 autres dans le cadre de la restauration de bâtisses et 1.899 attributions de lots de terrains à bâtir dans le cadre des lotissements sociaux et ce, au titre d'une opération d'envergure à travers le pays initié sous le haut patronage du Président de la République.

Les logements de type LPL sont répartis entre les communes de Mégarine (62 unités), Hassi-Benabdallah (53), Sidi-Khouiled (42), Ain El-Beida (40) et El-Hedjira (22). Ce quota de LPL figure parmi un total de 20.000 unités du type dont a bénéficié la wilaya dans le cadre du dernier programme quinquennal de développement et dont près de 15.000 unités ont été finalisées et des milliers d'autres sont en chantier et à des taux d'avancement divers, a affirmé à l'APS le directeur de l'Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) d'Ouargla, Youcef Hamdi, en marge de la cérémonie. Une tranche de 3.000 logements de ce même type de construction, finalisée et en phase de raccordement au réseau d'électricité, devra être attribuée à leurs bénéficiaires dans les prochains jours, a-t-il également annoncé. S'agissant des logements de type LPA, la wilaya a bénéficié d'un programme de 695 unités dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014, dont 495 unités ont été finalisées et 134 autres sont en cours de réalisation et ce, en plus de 500 autres unités lui ayant été accordées en 2018, a fait savoir de son côté le directeur du logement de la wilaya, Rachid M'hamdi. En ce qui concerne les aides rurales, la wilaya s'est vu octroyer entre 1999 et 2016 pas moins de 33.350 aides, dont les travaux de 28.900 unités ont été achevés et ceux de 1.021 autres sont en cours de réalisation, a poursuivi M. M'hamdi, tout en signalant aussi l'inscription en 2017 d'une opération totalisant 2.000 unités. La wilaya d'Ouargla compte 91 lotissements sociaux couvrant une superficie cumulée de 833 hectares et englobant 17.353 lots de terrains à bâtir, selon le même responsable.

Skikda

L’opération sepoursuivra



Au total, 1.078 logements, tous segments confondus, ont été distribués dans la wilaya de Skikda lors d’une cérémonie présidée par les autorités locales. Cette opération concerne 198 logements promotionnels aidés (LPA) dans les communes de Mdjez Edchich, Sidi Mezghiche et El Hadaiek, ainsi que 880 aides au logement rural à travers toutes les communes de la wilaya. Les services de la wilaya ont également annoncé la distribution, dans les prochains jours, d'un quota de 2030 logements de différentes formules.

Cette opération fait partie d'un programme de distribution de logements qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de décembre, avait indiqué le wali, Hadjri Derfouf, au début du mois d'octobre, affirmant qu'environ 6000 unités de différentes formules seront attribuées à leurs bénéficiaires avant la fin de l'année en cours et concernera toutes les communes de la wilaya, les habitants de plusieurs bidonvilles, de la vieille ville de Skikda et tous les citoyens vivant dans des conditions difficiles. Par ailleurs, au cours du mois de décembre prochain, plus de 4000 logements seront distribués dans la nouvelle ville de Bouzaâroura, dans la commune de Filfila (à l'Est de Skikda), selon de précédentes déclarations du wali. Il s'agit de 2800 unités en location-vente (AADL) et

1500 logements publics locatifs (LPL) répartis entre les résidents des habitations précaires de Zefzef, ceux de la vieille ville, et tous ceux qui vivent à l'étroit, et ce, en plus d'autres logements relevant du Fonds national de péréquation des œuvres sociales.



Aïn Temouchent

L’OPGI très présent



Un total de 444 logements de différentes formules ont été distribués à Aïn Témouchent. Ce sont 225 familles qui ont reçu les clefs de leurs logements réalisés au titre de la formule logement public locatif (LPL), en sus de 219 autres qui ont bénéficié de décisions d'aides à l'habitat rural, ont indiqué les responsables du secteur de l'Habitat. S'exprimant à cette occasion, la wali d'Aïn Témouchent, Labiba Ouinez, a fait savoir que «la distribution de ce quota s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République visant à accompagner les citoyens et veiller à améliorer leur niveau de vie». «La distribution de différents types de logements se poursuivra et verra incessamment la distribution de 1600 logements LPL à travers la wilaya», a soutenu la responsable.

L'opération de distribution a concerné 194 logements de type LPL dans la commune d'El Malah, et 31 autres dans la commune de Chentouf. Il a été procédé également à l'attribution de 219 décisions d'aides à l'habitat rural concernant 11 communes, a-t-on appris des organisateurs. Le directeur de l'Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI), Mohamed Ibrahim Okbi, a fait état de 1800 logements de formule LPL distribués depuis début 2018 à travers l'ensemble des communes de la wilaya, en sus de 4200 autres inscrits par l'organisme et qui sont en cours de réalisation. La wilaya de Aïn Témouchent a bénéficié, au titre de l'exercice 2018, d'un total de 1500 aides à l'habitat rural, a conclu le directeur de l'habitat de la wilaya.

Batna

Un bond qualitatif



Les clés de 2.360 logements de divers types ont été remises, à Batna, à leurs bénéficiaires, a-t-on constaté. Il s'agit de 515 logements publics locatifs (LPL), 540 logements promotionnels aidés, 315 aides au logement rural, 400 unités de type location-vente et 590 logements promotionnels, a précisé le directeur du logement, Mohamed Triki.

Les communes concernées sont Ain Touta, El Djazzar, Fesdis, El Madher, Ain Djasser, Barika, Arris, Ouled Amar, Zana El-Beida, Azil Abdelkader, Lazrou et N'gaous, selon la même source. Le wali, Abdelkhalek Sayouda, a souligné que le secteur de l'habitat a enregistré au cours des dernières années «un bond qualitatif» à la faveur des multiples programmes engagés par l'Etat, y compris celui du logement rural, soulignant que depuis janvier dernier, 11 879 logements ont été attribués dont 4 726 logements publics locatifs (LPL), 1 380 promotionnels aidés (LPA), 2 400 de la formule location-vente et 3 147 aides à l'habitat rural.



M’sila

Les spécificités régionales respectées



Un quota de 1.020 aides au logement rural et 180 logements promotionnels aidés a été distribué à M'sila.

Les aides au logement rural ont été attribués à des habitants de 25 communes de la wilaya, particulièrement ceux exerçant des activités agricoles et pastorales et résidant en zones montagneuses pour développer surtout l'arboriculture fruitière, ont précisé les services de la wilaya.

Ces aides représentent la moitié du programme de logement rural retenu courant 2018 pour la wilaya, où la demande sur cette formule s'est accrue «car adaptée aux spécificités sociales de cette région steppique», selon les mêmes services qui ont indiqué que les 180 logements promotionnels aidés (LPA) ont été distribués dans les deux communes de M'sila et Barhoum.

Un total de 7.748 logements publics locatifs (LPL) sera distribué «avant fin 2018», de sorte à réduire le taux d'occupation moyen du logement de 4,5 à 4, ont assuré les services de wilaya.



El-Tarf

Plus de 878 familles relogées



Au total 958 logements, tous segments confondus, ont été attribués à des familles bénéficiaires à El Tarf.

Il s'agit de 397 logements publics locatifs (LPL) et 481 logements ruraux et 80 autres dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire (RHP). La cérémonie a été présidée par le wali, Mohamed Belkateb. Pour ce qui est de la distribution de logements sociaux, le premier lot a ciblé 290 familles issues de la commune de Besbes, tandis que le second a concerné 27 autres familles dans la commune d'Ain Assel. Puis, 80 familles habitant un bidonville d'Oued El Besbes, commune de Besbes, ont été relogées. S'agissant du programme de l'habitat rural, 481 familles ont bénéficié de décisions d'attribution. Il est prévu l'attribution d'un quota de logements sociaux à Ben M'Hidi et El Echaat le 1er novembre prochain. Le wali a affirmé qu'en 2018, 3.020 logements ont été attribués. Il a annoncé qu'un programme de 3.280 unités sera attribué en 2018.

B. Guetmi