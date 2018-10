RCD : « Mobilisation des patriotes »

Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, a plaidé, hier à Souk El-Tenine (Béjaïa), en faveur d’une «mobilisation solidaire de tous les patriotes».

«Cette mobilisation est plus qu'une exigence, un défi», a-t-il clamé, à l’ouverture du campus des jeunes progressistes du parti, réunis pour consolider leur formation politique, certes, mais surtout pour échanger et réfléchir sur la situation du pays et des actions à entreprendre. Le premier responsable du RCD a considéré que l'«union des jeunes est une exigence de l’heure, pour jeter les bases de la construction d’un avenir de progrès». M. Belabbas a tenu à mettre en garde contre le «fatalisme» ou le «renoncement» à l’action politique. «C'est elle (action politique, ndlr), la source d'une solution à la crise», a-t-il estimé, exhortant les jeunes à «réunir les moyens et les forces de façon collective, avant qu’il ne soit trop tard». À ce titre, il a estimé que «la question ne relève pas de l’ordre moral, mais d’une exigence de l’histoire», soulignant qu'«il n'y aura pas de salut en dehors de l’action collective et de la recherche de l’intérêt général». Sur le plan économique, M. Belabbas a plaidé pour un système basé sur «la liberté d’entreprendre et le mérite, et non sur la gestion de la rente». Plus de 600 jeunes issus de toutes les wilayas du pays prennent part à ce campus, organisé en débat en plénière et en travaux d’ateliers. Plusieurs conférences y sont prévues, dont la plus importante entend faire le point sur «Les réformes structurelles et la bonne gouvernance».