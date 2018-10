El-Islah : « Préserver les institutions de l’état »

Le président du mouvement El- Islah, Filali Ghouini, a affirmé, hier à Biskra, que «l'étape actuelle impose un consensus national pour préserver les institutions de l'État et renforcer la cohésion nationale et le processus démocratique».

«Il est primordial de préserver le pays par le biais d'un consensus politique qui mène à des réformes politiques, économiques et sociales devant concrétiser les aspirations du peuple à la liberté et à la justice», a dit M. Ghouini, lors d'une réunion tenue avec des cadres et des militants de sa formation politique à la salle El-Fikr-oua-El-Adab. Il a ajouté que «le mouvement El-Islah veille au respect des délais des échéances électorales et ne ratera aucun rendez-vous, pour le renforcement des institutions de l'État et la construction du pays».

Le président du mouvement El- Islah a souligné l’importance de valoriser les acquis réalisés dans le pays à travers différentes étapes, particulièrement la réconciliation nationale, ainsi que «la nécessité de promouvoir le vivre ensemble pour redynamiser le développement dans les divers domaines».

Il a appelé tous les partenaires politiques et les acteurs dans le processus électoral à «une pratique démocratique devant renforcer la sécurité et la stabilité du pays». Par ailleurs, M. Ghouini a souligné que le mouvement El-Islah, qui réfute toute ingérence dans les affaires nationales, «fera face, par le biais de ses militants, à toutes les voix appelant à la fitna et à la déstabilisation».

Sur le plan social, M. Ghouini a réitéré l'appel de son parti pour impliquer toutes les forces vives, en particulier les syndicats indépendants, en les invitant aux réunions tripartites, pour «consolider les canaux de dialogue».