FFS : « Décentraliser la gestion »

Le Premier secrétaire national du parti du Front des forces socialistes (FFS), Mohamed Hadj Djilani, a appelé, hier à Alger, à opter pour la décentralisation dans la gestion des collectivités locales, tout en garantissant l'autonomie financière et la libre administration, en vue de libérer les élus locaux de toute pression.

S’exprimant, à l'ouverture de la rencontre nationale des élus locaux, M. Djilani a précisé qu'il faut opter pour «la décentralisation des collectivités locales et la garantie de leur autonomie financière et de la libre administration», afin de permettre aux élus d'accomplir pleinement leurs missions, estimant qu'une bonne et libre gestion signifie la décentralisation des décisions et des ressources, ainsi que la recherche d'autres moyens en vue d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Les codes communal et de wilaya «privent les élus locaux de leurs prérogatives, comme ils empêchent le peuple de choisir ses représentants qui souffrent aujourd'hui de pressions administratives et bureaucratiques», a-t-il soutenu, réitérant l'appel de sa formation politique à «l'abrogation de ces codes», pour la réhabilitation des Assemblées élues. Le FFS, qui milite pour une alternative démocratique, «croit profondément à l'aspiration du peuple au changement», a affirmé M. Djilani, d'où la nécessité pour les élus d'impliquer le citoyen dans la gestion et les décisions liées au développement local, outre l'importance d'une véritable collaboration avec les différents acteurs de la société civile. Il a appelé, dans ce sens, au déblocage de la situation des communes confiées à l'Administration, en raison de différends existants entre ses élus locaux, issus des élections de novembre 2017, ainsi qu'à l'organisation d'élections partielles dans la commune de Boudjelil (w. Béjaïa), afin de permettre à ses citoyens de choisir leurs représentants à l'Assemblée populaire communale (APC).

Dans le même contexte, le premier secrétaire national du FFS a dit qu'«un changement démocratique pacifique du système» était le seul moyen à même de préserver la stabilité et la souveraineté du pays, ajoutant que cette stabilité ne peut se réaliser sans «l'élection d'une Assemblée nationale constituante capable de jeter les bases de la deuxième République et d'un État de libertés et de droit». Dans une déclaration à la presse, en marge de la rencontre nationale des élus locaux, le militant au FFS, Ali Laskri, a affirmé qu'un débat regroupant tous les députés du FFS sera organisé, afin d'examiner les positions à adopter après l'élection du nouveau président de l'APN, en remplacement de Saïd Bouhadja, estimant que les derniers évènements survenus, ces dernières semaines, au niveau de la chambre basse «ont mis à rude épreuve la cohésion des institutions de l'État».

Concernant l'exclusion de certains dirigeants du parti, ces derniers jours, M. Laskri a indiqué que «ces derniers se sont exclus d'eux-mêmes», affirmant que le parti, «qui ne souffre d'aucune crise interne, a son propre règlement qui le régit et que tout un chacun doit respecter».