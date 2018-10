distribution de plus de 85.000 logements à travers le pays : Le président Bouteflika honore ses promesses

Souk Ahras

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a présidé, à Souk Ahras, la cérémonie de distribution de 2.754 logements dans différents segments.

Ce quota, dont la distribution a eu lieu à la salle Miloud-Tahri, comprend 2.000 aides au logement rural dans plusieurs communes, 754 logements publics locatifs (202 à Sedrata, 162 à Oum Laâdhaïm, 100 à Bir Bouhouch, 100 à Souk Ahras, 80 à Taoura, 50 à Aïn Zana, 30 à Oued Kebrit et 30 à Sidi Fredj).

Le ministre a considéré que la distribution de 80.000 logements à travers le pays est la preuve que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, honore les promesses qu’il tient. M. Zaâlane a relevé que le dossier du logement «a été et demeure une priorité dans le programme du Président de la République», qui, a-t-il ajouté, a donné des instructions au gouvernement pour lancer de grands programmes de construction de logements, selon de multiples formules adaptées aux besoins des citoyens, dans le cadre d’une politique globale qui tient également compte des spécificités locales, de l’évolution et de la modernisation des villes, de la lutte contre l’habitat précaire et limite l’exode rural.

Le ministre a rappelé les énormes investissements ayant permis, au cours des dernières années, de bâtir de nouvelles villes et pôles urbains à travers le pays, soulignant la réalisation de plus de 4 millions de logements, et la programmation de 1,6 million autres unités d’ici 2019 «témoigne éloquemment de l’immensité des programmes de logement engagés par l’État depuis 1999». Par ailleurs, M. Zaâlane a annoncé le lancement, dans «un proche délai», du doublement de la RN-16 devant relier Souk Ahras à l’autoroute Est-Ouest, qui aura un impact certain sur la relance de l’économie locale et le désenclavement de la région.

À cela s’ajoutera, a relevé le ministre, le projet de modernisation et doublement de la voie ferroviaire entre Souk Ahras, Tébessa et Annaba, pour l’exploitation de la mine de phosphate de Djebel El-Onk (Tébessa) et le complexe de transformation du phosphate d’Oued Kebrit (Souk Ahras).

Il a également fait état de la prochaine mise en service un nouveau train Coradia sur la ligne Souk Ahras-Annaba, outre le projet stratégique de transfert de l’eau potable (100 millions m3), à partir des wilayas voisines.



Bordj Bou-Arréridj

Améliorer les conditions de vie

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj a enregistré la distribution de 1.842 logements. Cette distribution, appréciée par les habitants de la wilaya, porte le nombre de logements qui ont été mis à disposition depuis le mois de Ramadhan à 5.824 unités.

La wilaya a pris l'habitude d'ailleurs de programmer une opération similaire à chaque fête nationale ou religieuse.

Le wali, M. Benamar Bekouche, qui a présidé la cérémonie de distribution qui a eu lieu au siège de la wilaya en présence des bénéficiaires, a rappelé l'intérêt porté par le Président de la République à ce dossier qui concrétise sa politique visant l'amélioration des conditions de vie des citoyens.

Il a souligné sa volonté de poursuivre cette action de livrer tous les logements qui sont en cours de réalisation, à l'occasion des prochaines fêtes. Il a annoncé, dans ce cadre, la prochaine distribution de 4.500 logements sociaux à travers la wilaya, à la fin du premier trimestre de l'année prochaine, soulignant au passage l'importance des investissements de l'État pour la construction de tous ces logements. Il a précisé que la liste des bénéficiaires de logements sociaux de la commune, qui est très attendue par les citoyens, est ficelée. Cette liste de 1.760 logements devra être soumise au fichier national pour un dernier contrôle, avant sa publication qui se fera dans plusieurs coins de la ville, a-t-il indiqué également.

F. D.



Laghouat

Plus de 4.600 unités

Un total de 4.625 unités de logement, toutes formules confondues, et de lots de terrain à bâtir ont été attribués dans la wilaya de Laghouat, en présence du ministre des Ressources en eau, Hocine Necib.

La cérémonie a porté sur la remise symbolique des clefs de 1.225 logements de type public locatif, répartis à travers les communes d’El-Assafia, Tadjemout, El-Kheneg et Brida, ainsi que la nouvelle ville de Bellil. Elle a consisté aussi en l’attribution de 200 logements relevant de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL), dans la commune d’Aflou, qui constitue la dernière tranche d’un programme de 1.000 unités AADL, dont 800 unités avaient été attribuées précédemment dans la commune de Laghouat. Elle a englobé également la remise des titres d’attribution de 3.250 lots de terrain à bâtir, dont 3.000 unités dans la commune d’Aflou et 250 dans celle d’Aïn Sidi-Ali. La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux bénéficiaires et de leur famille. Le ministre a indiqué que cette attribution de logements dans la wilaya de Laghouat intervient dans le cadre d’une opération d’envergure nationale totalisant 80.000 unités, la plus importante enregistrée en Algérie et reflétant la concrétisation du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Lors de la cérémonie, organisée au siège de la wilaya, il a été procédé à une projection documentaire sur la réalité et les perspectives du secteur de l’Habitat dans cette wilaya.

El-Oued

Les catégories défavorisées visées

Plus de 3.600 logements, toutes formules de construction confondues, et des aides à l’habitat rural ont été attribués à leur bénéficiaire. Ces unités consistent en 2.257 logements de type public locatif (LPL), attribués au niveau de 8 communes, dont celle du chef-lieu de wilaya qui s’est taillé les trois quarts de ce programme avec 1.707 unités.

La cérémonie, présidée par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a donné lieu également à la remise, outre des titres d’attribution de ces logements, des clefs de 110 logements promotionnels aidés (LPA), et 300 titres d’attribution d’aides à l’habitat rural dans certaines communes de la wilaya, notamment dans les régions rurales enclavées. Il est relevé, en outre, la remise de 1.000 titres d’attribution de lots de terrain à bâtir, dans le cadre des lotissements sociaux. Intervenant lors de la cérémonie d’attribution, le wali, Abdelkader Bensaïd, a indiqué que cette opération s’insère dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant le règlement de la question du logement, notamment au profit des catégories sociales défavorisées. Les services de la wilaya s’emploient à accélérer les opérations de réalisation et de distribution des unités projetées, a-t-il souligné, dans ce cadre. Cette opération a été favorablement accueillie par les bénéficiaires et leur famille, qui se sont félicités de la cadence de réalisation et de distribution des logements, sachant que certains d’entre eux, notamment de la commune du chef-lieu de la wilaya, avaient déposé leur demande depuis plus d’une décennie.

Près de 4.820 logements, toutes formules de construction confondues, avaient été attribués l’année dernière à leur bénéficiaire, dont 1.858 dans le cadre de la célébration de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse, en plus de 1.050 logements attribués, à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale du moudjahid et de la fête de l’Achoura.



Bouira

Plusieurs communes concernées



Le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, a présidé à Bouira une cérémonie de distribution de 2.226 logements de différentes formules. Cette opération concerne 1.200 logements sociaux destinés aux citoyens issus des communes de Sour El-Ghozlane (sud de Bouira) avec un quota de 661 unités, M'Chedallah (362 unités), Ain Bessam (119 unités), et Bir Ghbalou (84 unités), selon les détails fournis par la direction du logement. Au cours de la cérémonie, M. Bedda a remis les clés aux bénéficiaires dans un climat de fête et en présence des autorités locales de la wilaya de Bouira. La même opération a porté aussi sur la remise de décisions d'attribution de 1.000 aides à l'habitat rural au profit des citoyens de 35 communes, ont expliqué les responsables de la direction du logement. Il s'agit de la quatrième opération du genre après celles effectuées auparavant à l'occasion du 27e jour du Ramadhan, et la Fête de l'indépendance et du 17 Octobre. Au total, 6.000 unités tous types confondus ont été distribuées dans la wilaya de Bouira.

Tizi Ouzou

L’attente a pris fin





Une cérémonie de remise des clés de logements sociaux participatifs et des décisions d’attribution des aides à l’habitat rural a eu lieu sous la présidence du wali, Abdelhakim Chater. Les logements sociaux participatifs sont implantés à Tamda dans la commune de Ouagnoune (160 logements), Draa El Mizan (38 logements) et Tizi-Ghenif (36 logements). Les 1.289 aides à l’habitat rural d’une valeur de 700.000 dinars ont été remises à des demandeurs de cette formule de logement. Le wali a indiqué que cette opération vise l’amélioration des conditions de vie des citoyens. Pour la célébration de la journée du 11 Décembre, les autorités locales de la wilaya de Tizi-Ouzou comptent procéder à la distribution de 3.033 unités, dont 1.648 logements publics locatifs (LPL) à travers les communes de Azazga, Tizi-Ouzou, Draa El Mizan, Draa Ben-Khedda, Tirmitine et Ouacif, ainsi que 215 logements sociaux participatifs (LSP) à Azeffoun et Ouagnoune, et enfin 470 logements AADL au pôle d’excellence de la commune de Tizi-Ouzou. 700 aides à l’habitat rural seront également attribués à la même occasion.

Bel. Adrar



MASCARA

Des bénéficiaires heureux

Des citoyens ont bénéficié d’un total de 906 logements de différents formules : 800 aides à l'habitat rural, 106 LPL et ce, à El Menauer et Khalouia. Les heureux bénéficiaires ont exprimé de vive voix leur grand soulagement après une longue attente et le bonheur se lisait sur leurs visages et l'émotion était très forte, exprimée par les larmes de joie et les youyous. Les bénéficiaires nous ont fait part de leur bonheur et ont tenu à adresser leurs vifs remerciements aux autorités du pays pour l'élan de développement et l’amélioration des conditions sociales de la population, notamment les couches sociales favorisées. A. Ghomchi