Oran : Gigantesques projets

De gigantesques projets ont vu le jour dans différents secteurs sous la direction du Président de la République, a déclaré le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, dans une allocution prononcée, jeudi, à la mosquée Ibn-Badis, à l’occasion de la remise de 3.416 logements à Oran.

Le ministre a indiqué que de 1999 à 2018, plus de 3,6 millions de logements et plus de 11.000 équipements publics ont été réalisés. A cela s’ajoutent plus de 800.000 logements qui devraient être livrés avant la fin de l’année 2019. Dans le domaine de la sécurité sociale, M. Zemali a fait savoir que le nombre des infrastructures et structures de proximité est passé de 859 en 1999 à 1.531 en 2018. Il a ajouté, à ce propos, que les bénéficiaires du système du tiers-payant est passé de 800.000 en 2001 à 38 millions en 2018, soit 90% de la population. Toujours dans le secteur du travail, le responsable a rappelé que le SMIG, qui était de 6.000 DA en 1999, est estimé actuellement à 18.000 DA, soit une augmentation de 134% et le nombre des bénéficiaires du Dispositif d'Aide à l'Insertion Professionnelle (DAIP) a atteint durant la période allant de 2008 à 2017, plus de deux millions, et 1,5 million ont intégré le marché du travail dans les différentes formules.

Mettant en exergue les efforts et les grands investissements en faveur de son secteur pour booster le marché de l’emploi dans le cadre du programme du Président de la République, M. Zemali a souligné que plus de 508.760 micro-entreprises et plus de 1.200.000 postes d’emploi ont été créés depuis 1999. Des efforts qui, selon lui, ont porté leurs fruits, sachant que le taux de chômage a baissé à 11,1% en 2018, alors qu’il était de 29,3 % en 1999. Le premier responsable du secteur a également affirmé que plus de 6.300 établissements éducatifs dans les différents paliers ont été construits et le nombre des structures relevant de l’enseignement supérieur est passé de 53 en 1999 à 106 actuellement, dont 50 universités, 13 centres universitaires et 42 écoles supérieures. La même évolution est constatée dans le secteur de la formation professionnelle qui a vu le nombre d’infrastructures passer de 600 en 1999 à plus de 1.200 en 2018. Concernant les travaux publics, le réseau autoroutier a atteint 1.200 km et 23.300 km de nouvelles voiries ont été réalisés depuis 1999. Par ailleurs, une grande opération de réfection et de modernisation a touché un linéaire de 73.000 km.

Il a été construit aussi 1.547 ouvrages d’art, 19 nouveaux ports, 4 aéroports, l’extension de 6 anciens aéroports et 31 pistes d’atterrissage. Dans le secteur de l’hydraulique, le ministre a fait savoir que 11 stations de dessalement de l’eau de mer ont été réalisées, alors que le nombre de barrages a doublé, atteignant actuellement 88, 5 autres étant en cours de réalisation et devraient être livrés en 2021. S’agissant de l’attribution des 3.416 logements, lancée jeudi, il s’agit d’un premier quota sur un programme de 6.000 unités, toutes formules confondues, qui devra être achevé avant la fin de l’année.

Dans une déclaration à la presse, le wali, Mouloud Chérifi, a fait savoir qu’en accord avec le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, la deuxième tranche de ce programme dédié aux logements Aadl sera distribuée au cours du mois de novembre prochain. Ainsi, le quota de 3.416 unités comprend des logements de l’ensemble des formules, excepté celui de l’Aadl.

Il s’agit de 2.486 unités destinées aux bénéficiaires du programme social de type LPL public-locatif, 1.600 pour les occupants des bidonvilles à Sidi El Bachir, 286 au profit des titulaires de décisions de préaffectations dans le secteur El Mokrani, 250 de type LPL à Tafraoui, 200 de la même formule dans la localité d’El Mehdia à Oued Tlélat et 40 aux bénéficiaires de décisions de préaffectation dans le quartier El Derb. Ce premier quota comprend aussi 488 logements promotionnels publics, 284 logements LPA, dont 189 à Belgaïd, et 95 à El Mohguen, dans la commune d’Arzew, 45 formule LSP et 35 de type habitat rural. Selon le même responsable, la remise des décisions aux bénéficiaires a eu lieu jeudi, mais le relogement sera opéré le 10 novembre en parallèle avec une opération de démolition d’un grand bidonville à Sidi El Bachir.

Le wali a rassuré la population que la distribution des logements, toutes formules confondues, va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, avant d’entamer le programme de 2019.

Il a précisé que grâce aux directives du Président Abdelaziz Bouteflika ayant permis la levée du gel de projets d’aménagement extérieur, la wilaya a pu réceptionner ces logements qui étaient livrés dans des cités non encore aménagées.

Le responsable a, par ailleurs, rappelé que la wilaya d’Oran a enregistré la distribution de plus de 14.000 logements depuis le début de l’année sur un total de 20.000 programmés cette année.

Amel Saher