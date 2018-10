Sétif : Joie intense

A la maison de la culture Houari-Boumediène, qui vivait dans un climat de joie intense rehaussé par la présence de Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, du wali, Nacer Maskri, du président de l'APW et des autorités locales, c'est pas moins de 2.800 logements tous segments confondus qui ont été attribués, consacrant par la même au 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution une dimension de joie, d'espoir et de sérénité. Un chiffre record qui atteste de la dynamique que connaît cette wilaya dans un secteur aussi sensible et des investissements d'envergure consentis au titre des programmes initiés par le Président de la République. Des programmes qui ont permis à cette wilaya de bénéficier entre 1999 et 2018 de 145.548 logements de différents types et impacter positivement le taux d'occupation par logement, au moment où la stratégie de l'Etat tendant à développer le monde rural et fixer les populations s'est traduite pour la période s'étalant de l'année 2000 à 2018, par le bénéfice de près de 68.000 logements ruraux.

Le nombre important de 2.800 logements qui ont été attribués ce jeudi n'est pas sans s'inscrire dans cette dynamique. Il vient consolider les efforts des responsables de cette wilaya qui ont fait du logement leur cheval de bataille et sont parvenus à remettre les clefs de 6.829 logements durant les 9 premiers mois de l'année en cours. Intervenant au cours de cette cérémonie, la ministre ne manquera pas de souligner l'importance que revêt cette opération d'envergure destinée à remettre les clefs de 80.000 logements à travers les différentes wilayas du pays et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie du citoyen. Comme elle indiquera que c'est sur instruction du Président Abdelaziz Bouteflika que cette mission intervient nécessitant par la même la mobilisation à travers le pays de plusieurs membres du gouvernement à l'effet de présider des cérémonies analogues. Ghania Eddalia ajoutera que cette opération d'envergure intervient dans le prolongement de celle qui a été réalisée le mois de ramadhan dernier et qui a permis à plus de 50.000 familles de bénéficier de nouveaux logements de différentes formules. Comme elle fera aussi état de cette même grande action qui a été initiée à l'occasion de la Fête de l'indépendance avec la remise des clefs de plus de 55.000 logements tous segments confondus à travers le territoire national. Autant d'opérations menées sous la conduite du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui attestent des efforts d'envergure consentis et que l'Etat consent encore pour répondre aux aspirations du citoyen et l'amélioration de ses conditions de vie.

