Relizane : Aide à la construction rurale

Cette cérémonie de distribution symbolique des clés de logements aux bénéficiaires s’inscrit dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. Pour les logements distribués, il s’agit, entre autres, de 227 unités inscrites au plan de résorption de l’habitat précaire (RHP) et de 74 logements promotionnels aidés (LPA). Des décisions d’octroi d’aides à la construction de l’habitat rural ont été attribuées, par la même occasion, au profit de 1.000 bénéficiaires répartis sur plusieurs communes de la wilaya. Rencontrés par l’APS au cours de la cérémonie, plusieurs bénéficiaires de ces logements et d’aide à la construction, ont exprimé leur gratitude et leur joie de pouvoir acquérir des logements neufs après plusieurs années d’attente. De son côté, le directeur du logement de la wilaya, Moussa Dahmani, a souligné qu’un autre quota de 2.500 logements sera attribué avant la fin de l’année en cours. La wilaya de Relizane avait bénéficié d’un programme dépassant les 76.000 unités tous types de logements publics, au titre des deux plans quinquennaux, à savoir (2010-2014) et (2015-2019). Pas moins de 57.000 logements ont été réalisés et près de 19.000 sont en cours de réalisation, selon la même source.