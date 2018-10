Biskra : Amélioration urbaine

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a indiqué qu’un montant de l’ordre de 3,360 milliards de dinars a été alloué à la wilaya de Biskra pour le parachèvement des travaux des VRD (voirie et réseaux divers), ainsi que l’amélioration urbaine dans plusieurs sites. Inspectant le pôle urbain intégré, Mohamed-Assami, M. Temmar a précisé que 2 milliards de dinars du montant accordé sera réservé pour l’aménagement extérieur des différents lotissements de la wilaya, alors que un milliard de dinars sera mobilisé pour le parachèvement des travaux de VRD au niveau du pôle intégré Mohamed-Assami et d’autres sites en chantier. Il a encore détaillé qu’une enveloppe estimée à 340 millions de dinars financera les chantiers d’aménagement extérieur des sites d’habitats ruraux regroupés et 300 millions de dinars pour l’aménagement urbain de plusieurs sites. Le ministre de l'Habitat a également fait part d’un projet de réalisation de 29 structures scolaires accordé à Biskra, déclarant que ces établissements seront opérationnels pour la rentrée scolaire 2018-2019. Soulignant que la demande de l’augmentation de l’aide financière allouée à l’habitat rural estimée à 700.000 dinars était «en cours d’étude», M. Temmar a affirmé que les 1.191 demandes de logements de la formule location-vente de l’AADL, exprimées dans la wilaya de Biskra, seront satisfaites, dans le cadre du programme d’habitat qui sera alloué à la wilaya courant 2019. Il a indiqué que les services locaux de Biskra étaient instruits à l’effet de commencer d’ores et déjà à désigner les terrains d’assiette devant accueillir ces logements.