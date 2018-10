distribution de plus de 85.000 logements à travers le pays : 2018, année du logement par excellence

Les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, et de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, respectivement Noureddine Bedoui et Abdelwahid Temmar ont donné jeudi dernier à partir de Biskra le coup d'envoi d'une vaste opération de distribution de plus de 85.000 logements, tous segments confondus, à travers le pays. Cette opération, la troisième du genre, s'inscrit dans le cadre des festivités de célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, a souligné M. Temmar précisant que «ces réalisations sont le fruit des efforts déployés par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant l'amélioration des conditions de vie des citoyens». M. Temmar a ajouté qu'en dépit de la situation financière que vit le pays, «les opérations de construction de logements se poursuivent pour répondre à tous les besoins, conformément aux caractéristiques de chaque région».

Depuis Biskra, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a certifié, jeudi dernier, que «l’Algérie œuvre pour son développement dans la paix et la consécration des valeurs du vivre ensemble et d’entraide, et se tourne sereinement vers l’avenir et le progrès».

Lors de sa rencontre avec les représentants locaux de la société, réunis dans l’enceinte de l’université Mohamed Khider, M. Bedoui a mis en relief l’importance que revêt la promotion de la culture de la paix, la nécessité de consolider sans cesse son ancrage et l’impératif de l’inculquer aux générations montantes.

Sa rencontre avec la société civile de Biskra est intervenue au terme de sa visite effectuée dans cette wilaya en compagnie du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar. M. Bedoui a exhorté à cette occasion «les forces vives de la nation à promouvoir la culture de la paix dans toutes ses dimensions, social et culturel notamment». Il rappelle aussi qu’il s’agit d’un acquis consacré au prix d’énormes sacrifices consentis. Jouissant de la paix et de la stabilité recouvrée sous la gouvernance éclairée du Président de la République, l’Algérie est résolument engagée, indique M. Bedoui, dans une dynamique de la réalisation des Objectifs du développement durable. En ce sens, les efforts entrepris jusque-là sont «satisfaisants», fait-il savoir, confortant son propos par l’appréciation positive exprimée à ce sujet par le coordinateur de l’Onu en Algérie, en marge de la célébration de la journée des Nations unies. Dans cette optique, «tous les efforts déployés dans le développement et la modernisation s’inscrivent dans la durée et profitent à l’ensemble des citoyens dans les différentes wilayas du pays, dira encore le ministre de l’Intérieur.



20.000 tonnes de ciment exportés vers des pays africains



Au cours de leur visite de travail à Biskra, les deux représentants du gouvernement, qui ont notamment supervisé l’opération d’attribution de logements inscrite dans le cadre de l’octroi de quelque 85.000 unités à l’échelle nationale, se sont enquis en outre de la dynamique de l’investissement local engagé dans cette wilaya au riche potentiel. En ce sens, ils se sont rendus notamment au niveau de la cimenterie du groupe industriel privé algérien «CILAS», réalisée dans le cadre d’un investissement privé en partenariat avec le groupe français Lafarge Holcim et située dans la commune de Djemoura. Sur place, les deux ministres ont donné jeudi dernier le coup d’envoi d’une opération d’exportation de 20.000 tonnes de ciment, par voie ferrée, depuis la cimenterie du groupe industriel privé algérien «CILAS» vers le port d’Annaba et puis vers des pays africains. La cargaison de ciment de 20.000 tonnes est une première opération d’exportation d’un total de 60.000 tonnes à partir de la voie ferrée de la commune de Djemoura vers les ports de Djendjen (Jijel) et Annaba pour être commercialisée en Afrique, expliquent les responsables de cette cimenterie. D’une capacité de production évolutive et pouvant atteindre 2,7 millions de tonnes de ciment, cette cimenterie ambitionne d’exporter 2 millions de tonnes/an d’ici 2020, a-t-on indiqué.

Les deux ministres ont salué les performances réalisées par cette cimenterie fonctionnant avec des technologies de production avancées, soutenues par une attention particulière à l’empreinte environnementale. Intervenant lors de la présentation de la cimenterie «CILAS», M. Bedoui a indiqué que «l'Algérie, qui a réussi le recouvrement de sa stabilité, œuvre à consolider son développement économique, à travers notamment, des partenariats gagnant-gagnant avec des firmes de renommée mondiale». Mettant en avant le riche potentiel humain et naturel de l’Algérie, le ministre a souligné qu'il était aujourd’hui primordial d’élargir le champ d’action en créant des investissements dans divers créneaux économiques et industriels».



M. Bedoui : « L’Algérie, un pays stable ouvert aux investissements étrangers. »



M. Bedoui a fait part, dans ce sens, de l’importance de ce genre de partenariat dans la prise en charge des préoccupations exprimées en matière d’emploi. Il est également revenu sur la recherche scientifique dans l’accompagnement de la croissance économique, et a appelé tous les acteurs économiques «à relever le défi de l’exportation, notamment vers le marché africain». «Nous facilitons et accompagnons l’investissement et l’exportation de tous les produits algériens», et cela est une «source de fierté pour l’Etat algérien», a indiqué par ailleurs M. Bedoui au terme d’un exposé sur la cimenterie, réalisée dans le cadre d’un investissement privé au pôle urbain nouveau Messaoud Boultif du chef-lieu de wilaya. «Il est du devoir de l’Etat d’accompagner les véritables investisseurs et de les aider en leur ouvrant toutes les portes pour qu’ils deviennent source de devises au pays», chose qui «n’est point impossible», a-t-il ajouté, assurant qu’à ce propos «les messages du gouvernement sont forts». Le ministre a relevé qu’il y a deux ans, «le ciment était acheté au marché noir, alors qu’aujourd’hui il est disponible en quantité, équivalant à la demande nationale», ajoutant qu’au regard des investissements actuels, il y aura «un surplus de production».

Invitant les investisseurs à relever les défis, il a souligné que «les incitations qui existent actuellement, notamment dans le sud du pays, n’existent pas dans d’autres pays». M. Bedoui a indiqué que l’appel lancé par le gouvernement depuis Biskra, qui a ouvert la voie à l’investissement en partenariat, «peut attirer des centaines d’investisseurs nationaux qui seront gagnants et feront gagner aux pouvoirs publics des emplois». Il a invité les responsables à accorder les facilités nécessaires pour la prise en charge des demandes d’investissement, affirmant la volonté de l’Etat à éliminer la bureaucratie qui freine de pareils projets, notamment dans les régions du Sud où, contrairement au Nord, le foncier existe. Il a en outre exhorté les investisseurs «à tirer profit des avantages offerts dans le sud du pays» où existent des doubles voies, des voies ferrées, des instituts de formation professionnelle, et des diplômés des universités, rappelant les instructions du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui avait instruit les concernés à mettre à la disposition des investisseurs les assiettes foncières et générer une dynamique de l’investissement. Il a qualifié la baisse des prix de certains matériaux de construction dont le ciment «d’indicateurs positifs», affirmant que «l’Algérie est déterminée à construire son économie sur la base de ces indicateurs».



Pose de la première pierre pour la réalisation de 1.000 logements



Sur le site du même pôle urbain, le ministre a posé la première pierre du projet de 1.000 logements location-vente dont la réalisation est prévue en 30 mois. M. Bedoui s’est entretenu avec des souscripteurs, affirmant qu’ «il fallait renoncer à l’égoïsme qui concentre les projets au profit de certaines communes au détriment des autres. Les erreurs passées ont fait que 90% du programme AADL soit concentré dans les chefs-lieux de wilaya, alors les demandeurs se trouvent dans les 1.541 communes du pays», a-t-il relevé, estimant qu’il faut désormais œuvrer à permettre à chaque citoyen d’en bénéficier de manière étudiée».

Pour sa part, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a salué les solutions proposées par la cimenterie «CILAS» dans le domaine énergétique et environnemental. Il a, dans ce sens, indiqué qu’un groupe de travail sera installé pour étudier conjointement avec les experts de Lafarge Holcim l’impact et la faisabilité de la solution énergétique «Airium» (mousse isolante en béton NDLR), proposée et maîtrisée par cet opérateur économique. Cette mousse intéressera le secteur du bâtiment dans la mesure où elle constitue une solution alternative aux problèmes d’étanchéité qui affectent les vieilles constructions, a assuré le ministre. Auparavant les deux ministres, Bedoui et Temmar, avaient inspecté la mini-zone d’activités dédiée aux jeunes porteurs de projets et remis des attestations d’attribution de lots de terrain au profit de 108 jeunes investisseurs.

Karim Aoudia / APS