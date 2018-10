Élection de M. Bouchareb à la tête de l’APN

Le ministre des Relations avec le Parlement a qualifié jeudi de «démocratique» l'élection de Mouâad Bouchareb à la tête de l'APN en succession de Saïd Bouhadja.

L'élection de Mouâad Bouchareb à la tête de l’APN «est une opération démocratique car elle représente le choix de la majorité des membres de cette institution», a souligné le ministre dans une déclaration à la presse à Bouira.

M. Bedda a ajouté que les travaux du Parlement reprendront le plus normalement aujourd’hui avec la présentation de la loi de finance 2019. Le ministre a félicité à l'occasion le nouveau président de l'APN pour son élection à la tête de cette institution, tout en louant les qualités et l'engagement de M. Bouchareb, qui, a-t-il dit «un jeune algérien capable de mieux servir son pays».



Le PLF-2019 au centre de la réunion du bureau de l’APN



Le projet de la loi de finances 2019 et sa présentation «dans les délais réglementaires», ont été au coeur des travaux de la réunion du bureau de l'APN qui s'est tenue jeudi sous la présidence de M. Bouchareb. Cette réunion a porté sur l'examen des voies et moyens nécessaires à l'examen du projet de la loi de finances au titre de l'année 2019, dans «les meilleures conditions réglementaires», indique un communiqué de l'APN.

Le Bureau de l'APN a soumis à la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, la décision du Conseil constitutionnel datée du 1er octobre 2018, relative au replacement d'un député. Le Bureau a, également, examiné les questions écrites et orales qui lui ont été soumises, ainsi que la demande de la Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses, portant organisation d'une journée parlementaire sur «l'Ecole algérienne : réforme de l'enseignement et alternatives pédagogiques à l'horizon 2030».