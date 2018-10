La Médaille de l’ordre du mérite national « El-Athir » décernée au moudjahid Tahar Zbiri

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a décerné, jeudi, la médaille de l’ordre du mérite national «El-Athir» au moudjahid Tahar Zbiri, en reconnaissance aux sacrifices consentis durant son parcours révolutionnaire exceptionnel.



Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a présidé la cérémonie officielle au nom du chef de l’Etat au siège du Sénat, en présence notamment du ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, et du SG du FLN, M. Djamel Ould Abbès.

«Merci au Président pour ce geste de gratitude qui m’honore grandement. J’éprouve une immense fierté pour cette distinction», a dit d’une voix chargée d’émotion, celui qui fut chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire de 1963 à 1967. Pour sa part, M. Abdelkader Bensalah a affirmé que cette distinction se veut un geste porteur d'un «noble» message et d'une grande signification qui confirme la «tradition nationale authentique» visant à «consacrer» les nobles valeurs nationales sous la direction du Président de la République.

« M.Bouteflika ne cesse d'entourer ses camarades de lutte d'une attention particulière du fait qu’ils sont les symboles de la nation, animés par la flamme de la glorieuse guerre de Libération et le flambeau qui illumine l'avenir des générations montantes», a-t-il indiqué dans son allocution, affirmant que cette reconnaissance «nous remémore» dans sa symbolique les grands «sacrifices» et «souffrances» des moudjahidine, dont justement Tahar Zbiri qui figure, a-t-il soutenu, à «l'avant-garde» de la génération de novembre et considéré comme l'un des «premiers grands» dirigeants de la révolution «comme sont témoins» les monts des Aurès de son «héroïsme» et de ses «hauts faits d’armes». Pour M. Bensalah, l'attribution de la médaille de l’ordre du mérite national «El-Athir» à Tahar Zbiri qui est actuellement, pour rappel, membre du Conseil de la nation constitue un «message» par le biais duquel, Bouteflika met en avant les personnalités nationales qui ont «tout donné» pour leur patrie. «Ce sont des références pour la nation et l'élite et sur lesquelles l'Algérie compte pour préserver son unité et protéger ses acquis et ses réalisations arrachés grâce au programme du président de la République et la politique de réconciliation nationale», a-t-il expliqué avant d’évoquer le passé révolutionnaire du natif de Sedrata (Souk Ahras). «Il a été militant de la première heure, animé qu’il était par l'amour de la patrie. Il a adhéré en 1950 au PPA, le Parti du peuple algérien et juste après le déclenchement de la révolution de 1er novembre, il a rejoint au maquis le premier bataillon de moudjahidine, dirigé par le héros Badji Mokhtar, pour mener ensuite avec bravoure et courage, plusieurs batailles, jusqu'à son arrestation et sa condamnation à mort par les forces colonialistes», a indiqué M.Bensalah qui a souligné que Zbiri a marqué son nom en lettres d'or dans l'histoire de l’Algérie. Mais il parviendra quelques mois plus tard à s’évader de la prison d’El Koudia de Constantine en compagnie, entre autres, de Mustapha Ben Boulaid. Membre de la direction des Aurès, il entre au Conseil national de la révolution algérienne (CNRA) en 1959 et devient colonel commandant de la wilaya I de 1961 à 1962, succédant au commandant Souahi Ali. Le colonel Zbiri contribue, en 1962, à faire passer les maquisards de la wilaya I dans le camp du groupe de Tlemcen, puis prend le commandement de la 5e Région militaire.

Le président du Conseil de la nation a évoqué, en outre, le parcours du moudjahid après l'indépendance et les responsabilités qu'il a assumées notamment à l’Etat-major de l’ANP et au Conseil de la nation actuellement

Devant le parterre de personnalités et les membres de sa famille, M. Tahar Zbiri a exprimé «sa gratitude et son immense fierté» pour cette distinction, tout en présentant ses remerciements et ses sentiments d'estime et de considération au Président de la République Abdelaziz Bouteflika ainsi qu'au président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah.

